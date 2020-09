Η απαίτηση για «γήπεδο μεγαλύτερο από Καραϊσκάκη-Αγιά Σοφιά» έφερε συμφωνία για Βοτανικό +35.000 θέσεων!

Ο Βασίλης Παπαθεοδώρου αποκαλύπτει την απαίτηση Αλαφούζου στην τελευταία συνάντηση με Μπακογιάννη-κυβέρνηση και σχολιάζει τις τελευταίες εξελίξεις για τον Παναθηναϊκό.

Είναι από τις too good to be true ειδήσεις. Από εκείνες που το 90% θα την απορρίψει πριν καν τη διαβάσει. Είτε γιατί είναι λογικά δύσπιστος από τις αμέτρητες κατά καιρούς πολιτικές εξαγγελίες, είτε γιατί είναι οπαδός μιας άλλης ομάδας που λογικά δε θέλει να το πιστέψει, είτε ακόμα και επειδή είναι παραδοσιακά απέναντι σε πρόσωπα που αρνούνται πεισματικά ότι λειτουργούν προς το συμφέρον του συλλόγου.



Η πραγματικότητα όμως, αποτυπώθηκε απόλυτα ρεαλιστικά στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ που διαβάσατε νωρίτερα από τον Βασίλη Βέργη στο SDNA.



Με διευθύνσεις και ονόματα. Καθότι οι εξελίξεις τρέχουν και από ότι φαίνεται οι ανακοινώσεις θα προκύψουν πολύ σύντομα, ανακοινώσεις που δε θα αφήνουν περιθώριο παρερμηνειών, είναι η στιγμή για να προστεθεί ένα ακόμα κομμάτι στο παζλ των σημερινών αποκαλύψεων που δύναται να αλλάξουν οριστικά σελίδα στον Παναθηναϊκό και να τον μετατρέψουν ξανά σε γίγαντα.



Διότι μόνο σύγχρονες εγκαταστάσεις και υποδομές μπορούν να τον καταστήσουν αυτόνομο και πανίσχυρο οικονομικά.



Ο Παναθηναϊκός προσφέρει ως αντιπαροχή το κορυφαίο οικόπεδο της Αθήνας για να αναγεννήσει μια ολόκληρη περιοχή που είναι απόλυτα υποβαθμισμένη και μαζί να αναγεννηθεί κι ο ίδιος. Κι ακριβώς επειδή προσφέρει κάτι μοναδικό στην κοινωνία, έναν πνεύμονα πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας, υπήρξαν έντονες αντιδράσεις εντός των πράσινων τειχών το προηγούμενο διάστημα για το αν και κατά πόσον η αντιπαροχή που θα του δοθεί θα είναι ανάλογης οικονομικής αξίας.



Η αντιπολίτευση μέσα στον Παναθηναϊκό είναι άλλοτε ευχή κι άλλοτε κατάρα. Η καχυποψία και η σφοδρή κριτική, απόρροια και του τρόπου που έχει διοικηθεί, κατατρώει τις σάρκες του συλλόγου, οδηγεί πολλές φορές σε διχαστικές συμπεριφορές, ωστόσο αυτή τη φορά έπαιξε αποφασιστικό ρόλο ώστε να πάρει ο Παναθηναϊκός το μέγιστο αποτέλεσμα. Για αυτό και καμία συμφωνία με τον Δήμο Αθηναίων δεν πρόκειται να προχωρήσει αν ο σύλλογος δεν πάρει αυτό που του αξίζει για τις δεκαετίες κοροϊδίας που υπέστη. Κι όπως φαίνεται το πλήρωμα του χρόνου πλησιάζει.



Όσοι διοικούν τον σύλλογο, από την ΠΑΕ, την ΚΑΕ και κυρίως τον Ερασιτέχνη μπορεί να έκαναν λάθη διαχείρισης, αλλά δεν απεμπόλησαν το μεγαλύτερο κυριαρχικό δικαίωμα του Παναθηναϊκού, δηλαδή το γηπεδικό. Κάτω ασφαλώς από την ασφυκτική πίεση του κόσμου, κέρδιζαν πόντο πόντο από τους χώρους γης. Μόνο τον τελευταίο χρόνο να δούμε, άλλος (Γιαννακόπουλος) γιατί ονειρεύτηκε πράσινη πολιτεία με γήπεδο μπάσκετ που δεν ήταν καν στο σχέδιο και άλλος (Αλαφούζος) γιατί θωράκισε το γήπεδο ποδοσφαίρου ως προς τη χωρητικότητα του, έφεραν στο τέλος της ημέρας προ των πυλών ένα θεαματικό έργο. Τόσο θεαματικό που μοιάζει ακόμα απίθανο να γίνει πραγματικότητα στην Ελλάδα.



Για αυτό και κανείς δεν πιστεύει ότι θα γίνει... μέχρι να δει μπουλντόζες και μπετά. Η καχυποψία, η δυσπιστία, η ανησυχία, οι προβληματισμοί, όπως το εκφράζει ο καθένας, είναι σε αυτή την περίπτωση σύμμαχοι του Παναθηναϊκού.



Το όπλο του Παναθηναϊκού είναι ο κόσμος του, οι ψηφοφόροι του, σε αυτούς προσδοκούν οι πολιτικοί και για εκείνους θέλουν να φέρουν εις πέρας το μεγαλύτερο αθλητικό έργο των τελευταίων δεκαετιών. Για να αφήσουν τη σφραγίδα τους.



Τους τελευταίους μήνες στη φαρέτρα του Παναθηναϊκού προστέθηκε ένα επιπλέον όπλο. Ένα όπλο που μέχρι πέρυσι ήταν πρόβλημα. Η σχέση του Γιάννη Αλαφούζου με την προηγούμενη κυβέρνηση ήταν ολέθρια, και η σχέση του Γιάννη Αλαφούζου με τη σημερινή κυβέρνηση μπορεί να τον οδηγήσει στο όνειρο.



Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις που δεν έχουν γίνει γνωστές στο κοινό, καθώς στην παρούσα φάση εκτιμάται από όλες τις πλευρές ότι η δημοσιότητα δεν βοηθά.



Η σημερινή μεγάλη αποκάλυψη του SDNA έβαλε φωτιά στα media και τροφοδότησε την ειδησεογραφία, αλλά όπως φαίνεται είναι απλά η αρχή από τις καταιγιστικές εξελίξεις που θα ακολουθήσουν. Άπαντες πλέον αναζητούν λεπτομέρειες για τα όσα έχουν προηγηθεί, τις μυστικές συναντήσεις που έγιναν μέσα στο καλοκαίρι και το πως οδηγούμαστε οσονούπω σε ανακοινώσεις.



Οι πληροφορίες προφανώς και διαρρέουν με το σταγονόμετρο καθώς κανείς δεν είναι διατεθειμένος να προκαλέσει αναστάτωση και να χαλάσει τη νηνεμία πριν την καταιγίδα ανακοινώσεων.



Υπάρχει όμως κάτι που σίγουρα ιντριγκάρει και αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για το ποδοσφαιρικό γήπεδο. Στην τελευταία συνάντηση μεταξύ των εμπλεκομένων, ο Γιάννης Αλαφούζος έκανε γνωστό στον Μπακογιάννη αλλά και σε κυβερνητικούς παράγοντες ότι «η μίνιμουμ απαίτηση του Παναθηναϊκού είναι να έχει το μεγαλύτερο σε χωρητικότητα γήπεδο στην Ελλάδα. Αν είναι μικρότερο από του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ δεν το συζητάμε καν». Υπενθυμίζεται ότι τα δυο νεόδμητα γήπεδα έχουν χωρητικότητα 32-33.000 θέσεων. Το ζήτημα δεν ήταν μόνο εντυπώσεων αλλά και ουσίας. Διότι ο Αλαφούζος αποφασίζει για την ΠΑΕ και με γήπεδο 28-30.000 θέσεων δεν θα έδινε το ΟΚ για να μετακομίσει εκεί η ποδοσφαιρική ομάδα.



Η απαίτηση του Αλαφούζου σύμφωνα με πληροφορίες ικανοποιήθηκε και το σχέδιο που σκοπεύει να ανακοινώσει ο Μπακογιάννης για τον Βοτανικό θα ξεκινάει από τις 35.000 θέσεις, χωρίς φυσικά να επηρεάζεται το κλειστό 3.000 θέσεων του Ερασιτέχνη, το μουσείο, η πισίνα, και τα γραφεία του συλλόγου.



Η μεταφορά του μεγάλου κλειστού γηπέδου μπάσκετ στο όμορο οικόπεδο (που βρίσκεται εκτός Π.Δ) επαναφέρει το αρχικό πλάνο και πλέον από τα ακριβή κόστη και τον τρόπο κατασκευής θα εξαρτηθεί αν το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού θα μπει στην κατηγορία Elite ή θα είναι τεσσάρων αστέρων.



Η κλεψύδρα πάντως γύρισε ανάποδα...