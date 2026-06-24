Ένα και καλό για την Κροατία εναντίον του Παναμά

Ο Παναμάς πάλεψε όσο μπορούσε, όμως η Κροατία ήταν εκείνη που κατάφερε να πάρει τη νίκη (0-1) και τους πρώτους βαθμούς σε αυτή την διοργάνωση.

Η Κροατία στο πρώτο ημίχρονο είχε τόσο την κατοχή όσο και τις προσπάθειες χωρίς ωστόσο να μπορέσει να απειλήσει τον Παναμά, ο οποίος αντιστεκόταν στην πίεση και με αυτόν τον τρόπο οι δύο ομάδες πήγαν στην ανάπαυλα με το 0-0.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο η Κροατία ανέβασε και άλλο τις γραμμές της, έπαιξε πιο γρήγορα, κυρίως από τον άξονα και στο 54' βρήκε τον τρόπο να πάρει το προβάδισμα, αφού ο Μπούντιμιρ πήρε την ασίστ από τον Στάνισιτς και έκανε το 0-1.

Έκτοτε οι Κροάτες πίεσαν και άλλο, όμως οι προσπάθειές τους δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα, με τον Παναμά να μένει ζωντανός στο παιχνίδι και να ψάχνει τον τρόπο να ισοφαρίσει μέσα απο αντεπιθέσεις.

Ωστόσο αυτό δεν συνέβη, με την Κροατία να κρατάει το μηδέν στην άμυνα της και στο τέλος να παίρνει τη νίκη και τους πρώτους της βαθμούς στο Παγκόσμιο Κύπελλο.