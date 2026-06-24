Ο Πανσερραϊκός ενισχύθηκε με τον Θεοχάρη Ηλιάδη

Ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός αποχώρησε ως ελεύθερος από την ΑΕΛ, έπειτα από πολυετή παρουσία στη θεσσαλική ομάδα.
Ο Ηλιάδης αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ΑΕΛ τα τελευταία χρόνια, καταγράφοντας συνολικά 151 συμμετοχές, 8 γκολ και 4 ασίστ σε Super League και Super League 2, ενώ είχε φορέσει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε 21 εμφανίσεις με τους «Βυσσινί».
Η μεταγραφή του έρχεται μετά την απόκτηση του Γιάννη Πασά, με τον προπονητή Αλέκο Βοσνιάδη να γνωρίζει πολύ καλά τον έμπειρο αμυντικό από τη συνεργασία τους στη Λάρισα.
Στην ανακοίνωσή του, ο Πανσερραϊκός καλωσόρισε τον ποδοσφαιριστή στην οικογένεια της ομάδας, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι θα συμβάλει σημαντικά στην προσπάθεια επιστροφής στη Super League.