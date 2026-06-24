Εθνικός και Τσιμάρα συνεχίζουν μαζί

Τη συνέχιση της συνεργασίας του με την Ευδοκία Τσιμάρα ανακοίνωσε ο Εθνικός, με την 23χρονη πολίστρια να παραμένει στο ρόστερ της ομάδας και για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Η Τσιμάρα ήταν βασικό στέλεχος της πειραϊκής ομάδας την περασμένη σεζόν, σημειώνοντας 43 γκολ και συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση της τρίτης θέσης στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών.

Στην ανακοίνωσή του, ο Εθνικός υπογράμμισε την αγωνιστική συνέπεια, την ποιότητα και την ευελιξία της αθλήτριας, τονίζοντας πως μπορεί να προσφέρει λύσεις σε διαφορετικούς ρόλους μέσα στην πισίνα. Παράλληλα, στάθηκε στη σημαντική συμβολή της τόσο στην αγωνιστική ισορροπία όσο και στη συνοχή της ομάδας.

Με την παραμονή της Τσιμάρα, ο Εθνικός διατηρεί στο δυναμικό του μία από τις πιο αξιόπιστες παίκτριές του, ενόψει μιας ακόμη απαιτητικής χρονιάς με υψηλούς στόχους.