Δόξα Λευκάδας και Τερζής συνεχίζουν μαζί και στην GBL

Η Δόξα Λευκάδας επιβεβαίωσε την παραμονή του Θοδωρή Τερζή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, επεκτείνοντας τη συνεργασία των δύο πλευρών για ακόμη μία σεζόν.

Ο Έλληνας προπονητής, που οδήγησε τον σύλλογο στην ιστορική άνοδο στη Greek Basketball League, θα παραμείνει στον πάγκο και τη νέα αγωνιστική περίοδο, με στόχο την καθιέρωση της ομάδας στη μεγάλη κατηγορία.

Η διοίκηση της Δόξας εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη της στο έργο του Τερζή, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που είχε στην περσινή επιτυχημένη πορεία.

Παράλληλα, τόνισε πως η συνέχιση της συνεργασίας αποτελεί σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού συνόλου που θα εκπροσωπήσει επάξια τη Λευκάδα στο κορυφαίο επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ.

Με τον ίδιο προπονητή στο «τιμόνι», η Δόξα Λευκάδας ετοιμάζεται για τη νέα πρόκληση της GBL, θέλοντας να γράψει ακόμη μία σημαντική σελίδα στην ιστορία της.