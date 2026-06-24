Νέα εποχή στη Βουλιαγμένη με Χατζηδάκη στον πάγκο

Η Βουλιαγμένη ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της γυναικείας ομάδας πόλο, διαδεχόμενος την Κική Λιώση.

Ο νέος προπονητής διαθέτει σημαντική εμπειρία στον χώρο του πόλο, έχοντας εργαστεί στο παρελθόν στον Ναυτικό Όμιλο Ρεθύμνου και στον Ολυμπιακό, ενώ υπήρξε και μέλος του τεχνικού επιτελείου της εθνικής ομάδας της Κίνας.

Από το 2024 βρισκόταν ήδη στη Βουλιαγμένη, καθοδηγώντας τα τμήματα υποδομής και κατακτώντας τρία πανελλήνια πρωταθλήματα με τις αναπτυξιακές ομάδες του συλλόγου.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Χατζηδάκης τόνισε πως αποτελεί μεγάλη τιμή για τον ίδιο η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας μιας ομάδας με υψηλές φιλοδοξίες και πλούσια ιστορία, εκφράζοντας την ανυπομονησία του για τη νέα πρόκληση και τους στόχους που έρχονται σε Ελλάδα και Ευρώπη.