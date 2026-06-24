NBA Draft 2026: Στους Ουίζαρντς ο Ντιμπάντσα - Στους Τζαζ ο Πέτερσον

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος του draft στο NBA με τους Ουάσιγκτον Ουίζαρντς να παίρνουν τον Ει Τζέι Ντιμπάντσα και τους Τζαζ τον Ντάριν Πέτερσον.

Την πρώτη πεντάδα του draft συμπληρώνουν οι Κάμερον Μπούζερ στους Γκρίζλις, ο Κάλεμπ Γουίλσον στους Σικάγο Μπουλς και ο Κίτον Βάγκλερ σορτς Κλίπερς.

Όλες οι επιλογές των ομάδων στον πρώτο γύρο του NBA draft 2026.

1. Ουάσινγκτον Γουίζαρντς: Ει Τζέι Ντιμπάντσα

2. Γιούτα Τζαζ: Ντάριν Πέτερσον

3. Μέμφις Γκρίζλις: Κάμερον Μπούζερ

4. Σικάγο Μπουλς: Κάλεμπ Γουίλσον

5. Λος Άντζελες Κλίπερς (από την Ιντιάνα): Κίτον Βάγκλερ

6. Μπρούκλιν Νετς: Μικέλ Μπράουν Jr

7. Σακραμέντο Κινγκς: Ντάριους Ακούφ

8. Ατλάντα Χοκς (από τη Νέα Ορλεάνη): Κίνγκστον Φλέμινγκς

9. Ντάλας Μάβερικς: Μόρεζ Τζόνσον

10. Μιλγουόκι Μπακς: Μπράντεν Μπάρις

11. Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς: Γιάξελ Λεντεμπεργκ

12. Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (από τους Κλίπερς): Αντέι Μάρα

13. Μιλγουόκι Μπακς (μέσω ανταλλαγής από το Μαϊάμι): Νέιτ Αμέντ

14. Σάρλοτ Χόρνετς: Χάινς Στένμπαχ

15. Σικάγο Μπουλς (από το Πόρτλαντ): Ντέιλι Σουάν

16. Μέμφις Γκρίζλις (από το Φοίνιξ μέσω Ορλάντο): Μπένετ Στρίτζ

17. Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (από τη Φιλαδέλφεια): Εμπούκα Οκόριε

18. Σάρλοτ Χόρνετς (από το Ορλάντο μέσω Φοίνιξ): Κρίστιαν Άντερσον

19. Τορόντο Ράπτορς: Άλεν Γκρέιβς

20. Σαν Αντόνιο Σπερς (από την Ατλάντα): Τζέιντεν Κουάντανς

21. Ντιτρόιτ Πίστονς (από τη Μινεσότα): Καρίμ Λόπεζ

22. Φιλαδέλφεια 76ερς (από το Χιούστον μέσω Οκλαχόμα): Λάμπαρον Φίλον jr

23. Ατλάντα Χοκς (από το Κλίβελαντ): Ζούμπι Έτζοφορ

24. Νιου Γιορκ Νικς: Κάμερον Καρ

25. Λος Άντζελες Λέικερς: Σέρχιο Ντε ΛαΡεα

26. Ντένβερ Νάγκετς: Τάρις Ριντ

27. Μπόστον Σέλτικς: Κρις Τσενάκ jr

28. Μπρούκλιν Νετς: Τζόσουα Τζέφερσον

29. Κλίβελαντ Καβαλίερς: Άλεξ Καραμπάν

30. Ντάλας Μάβερικς: Κόα Πιτ

Έτσι θα διαλέξουν οι ομάδες στον δεύτερο γύρο

31. Νιου Γιορκ Νικς

32. Μέμφις Γκρίζλις

33. Μινεσότα Τίμπεργουλβς

34. Σακραμέντο Κινγκς – Μπάμπα Μίλερ (φόργουορντ)

35. Σαν Αντόνιο Σπερς

36. Λος Άντζελες Κλίπερς

37. Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ

38. Σικάγο Μπουλς

39. Χιούστον Ρόκετς

40. Μπόστον Σέλτικς

41. Μαϊάμι Χιτ

42. Σαν Αντόνιο Σπερς

43. Μπρούκλιν Νετς

44. Σαν Αντόνιο Σπερς

45. Σακραμέντο Κινγκς

46. Ορλάντο Μάτζικ

47. Φοίνιξ Σανς

48. Ντάλας Μάβερικς

49. Ντένβερ Νάγκετς

50. Τορόντο Ράπτορς

51. Ουάσινγκτον Γουίζαρντς

52. Λος Άντζελες Κλίπερς

53. Χιούστον Ρόκετς

54. Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς

55. Νιου Γιορκ Νικς

56. Σικάγο Μπουλς

57. Ατλάντα Χοκς

58. Νέα Ορλεάνη Πέλικανς

59. Μινεσότα Τίμπεργουλβς

60. Ουάσινγκτον Γουίζαρντς