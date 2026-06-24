Η Κολομβία τα βρήκε σκούρα εναντίον του Κονγκό, ωστόσο μετά από 76 λεπτά αγώνα κατάφερε να βρει το γκολ που της έδωσε τη νίκη με 1-0 και την πρώτη θέση στον όμιλο.

Το Κονγκό έβαλε δύσκολα στην Κολομβία για πάνω από μια ώρα αγώνα, αφού είχε σε πολύ καλή ημέρα τον Ενζάου, ο οποίος είχε βάλει σκοπό να μην παραβιαστεί η εστία του, ωστόσο το σκηνικό άλλαξε λίγο πριν το τέλος του παιχνιδιού.

Ο αγώνας

Η Κολομβία μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και εξ αρχής απειλούσε την αντίπαλη εστία με σουτ, ωστόσο σε όλο το πρώτο ημίχρονο έπεσε πάνω στον Ενζάου, ο οποίος μπλόκαρε και τα έξι σουτ (από τα 14) που πήγαιναν προς το τέρμα, κρατώντας έτσι το 0-0 μέχρι την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο, το Κονγκό ανέβηκε σε απόδοση, επιχείρησε κάποια σουτ, όμως δεν ήταν ικανά να του δώσουν το προβάδισμα. Από την μεριά της η Κολομβία μετά την μια ώρα αγώνα ανέβασε στροφές εκ νέου, πλησίαζε την αντίπαλη περιοχή και στο 76' βρήκε την λύση με τον Μουνιόθ ο οποίος έκανε το τελικό 1-0 και έδωσε τη νίκη - πρόκριση στην ομάδα του.

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