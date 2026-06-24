Ισμαέλ Σαϊμπάρι, από τα βοηθήματα βάδισης, αποκάλυψη του Μουντιάλ 2026

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Μαρόκου θ' αντιμετωπίσει την Αϊτή τα ξημερώματα της Πέμπτης (25/6, 01:00) στην Ατλάντα και όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στον Ισμαέλ Σαϊμπάρι, έναν μέσο με μια... ταραχώδη καριέρα που δεν ήταν προορισμένος για να γίνει ο ήρωας των «Λεόντων του Ατλαντα» και μια από τις αποκαλύψεις του Μουντιάλ 2026.

Με τέσσερις βαθμούς και με αντίπαλο τους «Γρεναδιέρους», που έχουν αποκλεισθεί από την συνέχεια της διοργάνωση, οι Μαροκινοί βρίσκονται «με το ένα πόδι» στους «32» και διεκδικούν την πρώτη θέση με την Βραζιλία, που προηγείται στον 3ο όμιλο με καλύτερη διαφορά τερμάτων, αλλά και σε μικρότερο βαθμό με την Σκωτία, που έχει τρεις βαθμούς.

Μια θέση που αναμφίβολα οφείλουν στον Σαϊμπάρι, ο οποίος σκόραρε το γκολ στην εντυπωσιακή ισοπαλία εναντίον της «σελεσάο» (1-1) και στην οριακή νίκη εναντίον των Σκωτσέζων με 1-0.

«Δεν είμαι ο μόνος, νομίζω ότι όλη η ομάδα τα δίνει όλα», δήλωσε ο Σαϊμπάρι και πρόσθεσε: «Εχουμε μια καλή ομάδα με πολλούς καλούς παίκτες. Αυτό κάνει το παιχνίδι πιο εύκολο».

Ό,τι κι' εάν πιστεύει, ο μέσος της Αϊντχόφεν, ο οποίος βρίσκεται στο «στόχαστρο» της Μπάγερν Μονάχου, έχει αναμφισβήτητα, φθάσει σε νέο επίπεδο κατά την διάρκεια αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είναι βασικός παίκτης για τους φιλόδοξους Αφρικανούς, τέσσερα χρόνια μετά την ήττα τους στον ημιτελικό του Μουντιάλ 2020 από την Γαλλία.

Το 2022, ο Σαϊμπάρι δεν είχε αποφασίσει σε ποιά εθνική ομάδα θ΄αγωνισθεί. Γεννημένος το 2001 στην πόλη Τεράσα, κοντά στην Βαρκελώνη, ο νεαρός άσος αντιμετώπισε αντιξοότητες από πολύ μικρή ηλικία, υποφέροντας από μια συγγενή παραμόρφωση ποδιού στην παιδική του ηλικία.

«Τα πόδια μου γύριζαν προς τα μέσα και μπορούσα να κινηθώ με βοηθήματα βάδισης», δήλωσε στο σουηδικό τηλεοπτικό κανάλι Västerbotten, προσθέτοντας: «Ο θεράπων ιατρός μου, είπε στους γονείς μου ότι μπορεί να μην περπατήσω ποτέ στην ζωή μου».

Ωστόσο, υποβλήθηκε σε ένα μακροχρόνιο πρωτόκολλο θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ειδικά σχεδιασμένων διορθωτικών για να τον βοηθήσουν να σταθεί και να περπατήσει.

«Η μητέρα μου προσευχόταν για εμένα. Ήθελα απλώς μια φυσιολογική ζωή, όχι απαραίτητα να γίνω ποδοσφαιριστής», θυμάται ο Σαϊμπάρι, ο οποίος άρχισε την καριέρα του με την ομάδα της Τεράσα, αλλά μετακόμισε με την οικογένειά του στο Βέλγιο σε ηλικία έξι ετών, όπου συνέχισε την καριέρα του.

Ένα νέο εμπόδιο στο δρόμο προς την επιτυχία προέκυψε όταν η Άντερλεχτ τον έδιωξε από την ομάδα της λόγω υπερβολικού βάρους. Η απογοήτευση δεν μείωσε την αποφασιστικότητά του. Αντιθέτως, τον ώθησε να εργασεί ακόμη πιο σκληρά σε άλλους βελγικούς συλλόγους.

Και τελικά, το 2020 υπέγραψε στην Αίντχόφεν, όπου το ταλέντο του άνθισε πραγματικά, μέσα σε μια ομάδα που έχει κατακτήσει τα τελευταία τρία ολλανδικά πρωταθλήματα.

Εάν σκοράρει εναντίον της Αϊτής, ο Σαϊμπάρι θα γίνει ο πρώτος Αφρικανός παίκτης που θα έχει «βρει δίχτυα» και στους τρεις αγώνες της φάσης των ομίλων ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ θα ισοφαρίσει το ρεκόρ για τα περισσότερα γκολ που έχει σημειώσει Μαροκινός παίκτης σε Μουντιάλ, που κατέχει ο επιθετικός της Αλ-Ιτιχάντ, Γιούσεφ Εν Νεσίρι, τον οποίο ο προπονητής Μοχάμεντ Ουαχμπι, δεν συμπεριέλαβε στην αποστολή.

Ο Σαϊμπάρι δεν είναι, ωστόσο, ένας κλασσικός κεντρικός επιθετικός. Είναι ένας μέσος τον οποίο ο προπονητής του χρησιμοποιεί ως «ψεύτικο εννιάρι», πλέι μέικερ ή εξτρέμ, σε ένα σύστημα παιχνιδιού χωρίς παραδοσιακό σέντερ φορ. Με την Αϊντχόφεν, ο νεαρός άσος έχει ήδη σκοράρει 42 γκολ σε 142 αγώνες και έχει δώσει 29 ασίστ, ανταποκρινόμενος απόλυτα στις προσδοκίες του προπονητή του.

«Η ιδέα να χρησιμοποιήσω τον Σαϊμπάρι σε αυτόν τον ρόλο προέκυψε όταν ανέλαβα την εθνική ομάδα», εξήγησε ο Ουαχμπι και πρόσθεσε: «Ήθελα να επιβάλω τις αρχές παιχνιδιού μου και να τις εφαρμόσω με τους καλύτερους διαθέσιμους παίκτες».

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