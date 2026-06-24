Δημοσιογράφος βγήκε για ρεπορτάζ δίπλα σε μεθυσμένους οπαδούς της Σκωτίας κι ακολούθησε... χάος (vid)

Δεν είμαστε υπέρ των στερεοτύπων αλλά όπως και να το κάνεις, είναι ένα πιθανό σενάριο όταν θα συναντήσεις Σκωτσέζους που έχουν ταξιδέψει για να δουν την Εθνική στο Μουντιάλ, να έχουν πιει λίγο παραπάνω.

Αυτό το διαπίστωσε με τον πιο... ιδιαίτερο τρόπο η δημοσιογράφος Κέισι Χιντζ, η οποία βγήκε για ρεπορτάζ στο κανάλι WPLG Local 10 της νότιας Φλόριντα. έξω από γήπεδο στο Μαϊάμι, με αφορμή το ματς της Σκωτίας με τη Βραζιλία που θα διεξαχθεί σήμερα.

Ένας από τους Σκωτσέζους της άρπαξε το μικρόφωνο και άρχισε τα δικά του λέγοντας «αγαπάμε το Μαϊάμι... Ζήτω στη γαμ...νη Σκωτία, ζήτω στη γαμ...νη Σκωτία!».

Όταν η Χιντζ προσπάθησε να απομακρύνει το μικρόφωνο για να μην ακουστούν κι άλλα, χειρότερο, ο οπαδός της Σκωτίας επέστρεψε για να ζητήσει συγγνώμη. Στη... μάχη της δημοσιότητας μπήκαν κι άλλοι οπαδοί που άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα.

Ενδεικτικό της κατανάλωσης που κάνουν οι Σκωτσέζοι είναι ότι η εταιρεία Boston Beer Co. ανακοίνωσε ότι πίνουν τέσσερις φορές περισσότερη μπίρα από ό,τι καταναλώνεται σε γιορτές όπως αυτή της 4ης Ιουλίου...