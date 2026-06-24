Αυτός είναι ο θρύλος που θέλει δίπλα του στην Εθνική Γαλλίας ο Ζινεντίν Ζιντάν

Σε μία περίοδο που η εθνική Γαλλίας δίνει τις «μάχες» της στο Μουντιάλ 2026, ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος θεωρείται το μεγάλο φαβορί για να διαδεχθεί τον Ντιντιέ Ντεσάν στον πάγκο των «τρικολόρ», κινείται ήδη... παρασκηνιακά.

Κι όπως μετέδωσε η «L'Equipe», επιθυμία του εν δυνάμει νέου ομοσπονδιακού τεχνικού είναι να εντάξει στο τεχνικό επιτελείο τον παλιό του συμπαίκτη του, Φαμπιάν Μπαρτέζ, στη θέση του προπονητή τερματοφυλάκων.

Ο πρόεδρος της γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Φιλίπ Ντιαλό, βιώνει μέχρι στιγμής ένα ήρεμο Παγκόσμιο Κύπελλο, ακολουθώντας την Εθνική ομάδα σε κάθε της αγώνα. Η παρουσία του στις ΗΠΑ δεν τον εμποδίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από το τεχνικό επιτελείο του επόμενου ομοσπονδιακού προπονητή, με τον Ζινεντίν Ζιντάν να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Παρότι ο επικεφαλής της Π.Ο έχει αποφύγει εδώ και αρκετές εβδομάδες να αναφερθεί δημόσια στον διάδοχο του Ντιντιέ Ντεσάν, συνεχίζει να ενημερώνεται για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και να ανταλλάσσει απόψεις με τους στενούς του συνεργάτες.

Ο Ζιντάν, ο οποίος ταξίδεψε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, για να παρακολουθήσει τον πρώτο αγώνα του γιου του, Λούκα Ζιντάν, με την εθνική Αλγερίας, δεν έμεινε αδρανής κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη. Σε συνεχή επικοινωνία με τους συμβούλους του και κυρίως με τον επί χρόνια στενό συνεργάτη του, Αλέν Μιλιατσιό, ο Γάλλος θρύλος εργάζεται ήδη πάνω στη διαμόρφωση του μελλοντικού επιτελείου του.

Η γαλλική Ομοσπονδία επιθυμεί να ανακοινώσει τη νέα οργανωτική δομή αμέσως μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ολοκλήρωση των σχετικών αποφάσεων.

Κατά την L' Equipe, ένα στοιχείο θεωρείται δεδομένο: ο Ζιντάν επιθυμεί να ξεκινήσει από μηδενική βάση. Θέλει να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο μετά την εποχή Ντεσάν, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο. Και σε αυτό το πλαίσιο έχει ήδη μια ξεκάθαρη επιθυμία.

Η μεγάλη επιστροφή του Μπαρτέζ;

Η ιδέα του «Ζιζού» είναι ιδιαίτερα τολμηρή και ξυπνά μνήμες από τη χρυσή εποχή του γαλλικού ποδοσφαίρου. Ο πρώην αρχηγός των «Μπλε» επιθυμεί να τοποθετήσει τον παλιό του συμπαίκτη στην Εθνική, Φαμπιάν Μπαρτέζ, στη θέση του προπονητή των γκολκίπερ, αντικαθιστώντας τον Φρανκ Ραβιό, ο οποίος βρίσκεται στο συγκεκριμένο πόστο τα τελευταία 16 χρόνια.

Ο «θείος Φέιμπ», όπως ήταν το παρατσούκλι του Μπαρτέζ, διατηρεί στενή σχέση με τον Ζιντάν από τότε που και οι δύο έριξαν τους τίτλους τέλους στην καριέρα τους. Οι δύο άνδρες, που υπήρξαν εξαιρετικά «δεμένοι» ως ποδοσφαιριστές, συνέχισαν να συναντιούνται τόσο στις εκδηλώσεις της ομάδας του 1998 όσο και σε φιλανθρωπικούς αγώνες.

Μάλιστα, πριν από λίγους μήνες βρέθηκαν ξανά μαζί στη Μασσαλία, στο πλαίσιο του Universe League, διοργάνωση που σχετίζεται με το οικογενειακό περιβάλλον του Ζιντάν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του έγκυρου γαλλικού μέσου «ο Ζιντάν και ο Μπαρτέζ έχουν ήδη συζητήσει το ενδεχόμενο συνεργασίας τις τελευταίες εβδομάδες» και προσθέτει: «Ο 54χρονος πρώην τερματοφύλακας εμφανίζεται ιδιαίτερα θετικός στην προοπτική να επιστρέψει στην εθνική ομάδα και να εργαστεί με τη νέα γενιά των Γάλλων ποδοσφαιριστών.»

Στην FFF επικρατεί αισιοδοξία ότι οι συζητήσεις θα ολοκληρωθούν θετικά, παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται με απόλυτη μυστικότητα.

Η εμπειρία του Μπαρτέζ

Ο άλλλοτε διεθνής πορτιέρε, με σχεδόν 600 επαγγελματικές συμμετοχές και 87 εμφανίσεις με την εθνική Γαλλίας, παρακολουθεί διαχρονικά τις εξελίξεις γύρω από τον ρόλο του τερματοφύλακα.

Θεωρείται μάλιστα ένας από τους πρωτοπόρους της δεκαετίας του 1990 και των αρχών του 2000 στον τρόπο με τον οποίο ο γκολκίπερ συμμετέχει στο παιχνίδι με την μπάλα στα πόδια του.

Τα τελευταία χρόνια, εγκατεστημένος στην περιοχή της Τουλούζης και διατηρώντας στενές σχέσεις με την οικογένεια του Γάλλου κολυμβητή, Λεόν Μαρσάν, ο Μπαρτέζ είχε ήδη την ευκαιρία να εργαστεί με τερματοφύλακες.

Είχε συμβουλευτικό ρόλο κατά τις περιόδους των Ρεϊμόν Ντομενέκ και Λοράν Μπλαν στην Εθνική ομάδα, ενώ από το 2020 έως το 2021 εργάστηκε ως σύμβουλος των επαγγελματιών και των νεαρών τερματοφυλάκων της Τουλούζ.

Η εμπειρία εκείνη άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις τόσο στους νεαρούς τερματοφύλακες, όσο και στον ίδιο τον παγκόσμιο πρωταθλητή του 1998.

Είκοσι χρόνια μετά την αποχώρησή του από το Κλερφοντέν ως ποδοσφαιριστής, ο Φαμπιάν Μπαρτέζ ενδέχεται να επιστρέψει μόνιμα, αυτή τη φορά ως μέλος του τεχνικού επιτελείου, δουλεύοντας με τερματοφύλακες όπως οι Μάικ Μενιάν, Μπρις Σαμπά, Ρομπέν Ρισέρ, Λουκά Σεβαλιέ και πιθανότατα σύντομα ο Εβέν Ζαουέν.