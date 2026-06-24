Αίγιο: «Ορφανό» DNA που εντοπίστηκε στο όπλο περιπλέκει το θρίλερ του διπλού φονικού (vid)

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση του διπλού φονικού στον Λόγγο Αιγίου καθώς ο 65χρονος κατηγορούμενος με καταγωγή από την Ιταλία εξακολουθεί να επιμένει στην αθωότητά του.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες στο όπλο διπλού φονικού έχει εντοπιστεί ένα «ορφανό» DNA. Οι Αρχές πλέον αναμένουν τα αποτελέσματα εξειδικευμένων εξετάσεων και αξιολογούν παράλληλα νέες μαρτυρίες προκειμένου να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση και να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη.

Σύμφωνα με την Μαρία Ιατροπούλου, δικηγόρο του 65χρονου κατηγορούμενου, στο όπλο έχει επιβεβαιωθεί ήδη το DNA της Μαρίας αλλά και του Ολύμπιου, ενώ το όπλο ελέγχεται και για DNA τρίτου ατόμου. Ωστόσο, όπως είπε, DNA τρίτου προσώπου έχει βρεθεί σε κάποια άλλα αντικείμενα.

«Καταρχήν να πω ότι ήδη έχει εκδοθεί η έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης και για το όπλο, αλλά και για το μαχαίρι. Όμως, επειδή δεν είναι ολοκληρωμένη, δηλαδή ο ίδιος ο συντάκτης λέει ότι συνεχίζονται οι εργαστηριακές εξετάσεις, έχουμε μισές απαντήσεις. Στο όπλο, έτσι όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή, είναι βεβαιωμένο το DNA και της Μαρίας αλλά και του Ολύμπιου, σε διαφορετικά σημεία, έτσι όπως προσδιορίζονται στα δείγματα. Το όπλο ελέγχεται για το DNA του τρίτου προσώπου. Υπάρχει σε κάποια άλλα αντικείμενα δείγμα τρίτου προσώπου, το οποίο δεν έχει ταυτοποιηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Ιατροπούλου.

Σε περίπτωση που όντως επιβεβαιωθεί η ύπαρξη DNA τρίτου ατόμου, πέρα από εκείνο της μητέρας και του γιου η υπόθεση αναμένεται να πάρει νέα τροπή. Ωστόσο, σημειώνεται ότι ο εντοπισμός του DNA δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το τρίτο αυτό άτομο εμπλέκεται στην υπόθεση καθώς σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, Δημήτρη Γαλεντέρη, τα αποτυπώματα στα ξύλινα μέρη του όπλου διατηρούνται για κάποιους μήνες και στα μεταλλικά μέχρι και έναν χρόνο. Επομένως ο εντοπισμός DNA τρίτου ατόμου στο φλόμπερ δεν σχετίζεται αναγκαστικά με τη νύχτα του διπλού φονικού.

Σε κάθε περίπτωση, οι ισχυρισμοί του δικηγόρου που εκπροσωπεί τον 65χρονο Ιταλό δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από τις Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό φονικό και βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού εξακολουθεί να επιμένει για την αθωότητά του. Μάλιστα, ο ίδιος πιθανολογεί πως μάνα και γιος αλληλοεξοντώθηκαν και θεωρεί πιθανό η μάνα να σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε.

Όπως έγινε γίνει γνωστό, στα νύχια των θυμάτων δεν εντοπίστηκε DNA του Ιταλού. Δεν αναμενόταν όμως να βρεθεί από την στιγμή που ο 65χρονος δεν είχε αμυχές. Όσον αφορά το DNA του γιου στα νύχια της 54χρονης, όπως ανέφερε η δικηγόρος του κατηγορούμενου μπορεί να δικαιολογηθεί από την καθημερινή επαφή τους.

Πρόσωπο – κλειδί στην υπόθεση παραμένει από την πρώτη στιγμή, ο άνθρωπος που ειδοποίησε ο Ιταλός κατηγορούμενος και έφτασε στον τόπο του εγκλήματος πριν τους αστυνομικούς. Ο άνδρας έχει ήδη περιγράψει στους αστυνομικούς τις εικόνες που αντίκρισε όταν έφτασε στο σημείο και είναι σχεδόν σίγουρο ότι το επόμενο διάστημα θα κληθεί εκ νέου προκειμένου να δώσει νέα κατάθεση.

Η έρευνα

Στο μεταξύ, η τοπική κοινωνία εξακολουθεί να παραμένει ανάστατη. Οι Αρχές εντόπισαν μία πρόσφατα ανοιγμένη δίοδο στα συρματοπλέγματα δίπλα από το σπίτι του διπλού φονικού και εξετάζεται αν σχετίζεται με τη διαφυγή ή την προσπάθεια σκηνοθεσίας του χώρου.

Την ίδια ώρα, όπως είπε ο επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, απέναντι από το σπίτι του διπλού φονικού υπάρχει κάμερα ωστόσο δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό εάν αυτή βρίσκεται σε λειτουργία.

Πηγή: newsbomb.gr