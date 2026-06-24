Τραγωδία στη Μυτιλήνη: 36χρονη γιατρός στο ΕΚΑΒ κατέληξε από σοβαρές επιπλοκές στον τοκετό

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Μυτιλήνης από την είδηση του θανάτου μιας 36χρονης γυναίκας η οποία κατέληξε μετά από σοβαρές επιπλοκές κατά τη διαδικασία του τοκετού.

Η άτυχη γυναίκα ήταν γιατρός στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και τις τελευταίες ημέρες προετοιμαζόταν για να φέρει στον κόσμο το παιδί της. Σύμφωνα με το lesvosnews.net, μετά τις επιπλοκές που παρουσίασε κατά τον τοκετό, νοσηλεύθηκε αρχικά στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Μυτιλήνης αλλά σύντομα κρίθηκε σκόπιμη η αεροδιακομιδή της στην Αθήνα με πτήση του ΕΚΑΒ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 36χρονη κατέληξε όταν η πτήση έφτασε και βύθισε στο πένθος την οικογένεια, τους συναδέλφους και το προσωπικό του νοσοκομείου Μυτιλήνης.

Η τραγωδία αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος, καθώς η 36χρονη αφήνει πίσω της ένα νεογέννητο παιδί.