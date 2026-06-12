Ποιο Μουντιάλ; Ο Χάαλαντ πήγε στους τελικούς του χόκεϊ! (vid)

Ο Νορβηγός σέντερ-φορ άφησε για λίγο την προετοιμασία και είδε το Game 5 των τελικών του NHL!

Ποια μπάλα και ποιο Μουντιάλ τώρα; Ο Έρλινγκ Χάαλαντ ξέκλεψε λίγο χρόνο από το πρόγραμμα του και βρέθηκε στο Lenovo Center της Βόρειας Καρολίνας για να παρακολουθήσει το Game 5 των τελικών του Stanley Cup για το πρωτάθλημα χόκεΪ (NHL).

Erling Haaland is in the house for Game 5 of the Stanley Cup Final 👋⚽️ pic.twitter.com/MdFlj96fiu — Sportsnet (@Sportsnet) June 12, 2026

Ο Νορβηγός φορ δεν έφερε γούρι στους Καρολάινα Χάρικεϊνς, που ηττήθηκαν εντός έδρας με 2-4 από τους Βέγκας Γκόλντεν Νάιτς, αλλά το χάρηκε με την ψυχή του, παρακολουθώντας από κοντά ένα άθλημα που τρελαίνει τους Σκανδιναβούς.

Η πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου είναι στο Pamestoixima.gr και εδώ είσαι σίγουρος πως το παιχνίδι σου τα...σπάει! 48 ομάδες απ' όλες τις γωνιές της υφηλίου θα συναντηθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά με ένα και μοναδικό κίνητρο, την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 ! Μέχρι και τον τελικό, η καθημερινή δράση του Παγκοσμίου θα είναι στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr με όλους τους αγώνες και τα μακροχρόνια στοιχήματα στις καλύτερες αποδόσεις αλλά και *προσφορές Παγκοσμίου επιπέδου!

Η αναμονή για το Παγκόσμιο φτάνει στο τέλος της! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ξεκινάει και στο Pamestoixima.gr θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης! Μέσα στο ανανεωμένο περιβάλλον του Pamestoixima.gr θα βρεις τα πάντα για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο Μουντιάλ 2026 σε όλους τους αγώνες της ημέρας αλλά και να συνδυάσεις μακροχρόνιες επιλογές τόσο εθνικών ομάδων όσο και παικτών. Και επειδή εδώ το παιχνίδι σου...τα σπάει, σε περιμένουν δεκάδες *προσφορές και το μοναδικό Bet Boss όπου μπορείς να διεκδικήσεις έως και 1.000.000€.