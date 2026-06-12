Πανηγύρια στο Εκουαδόρ: Έκπτωση 20% στις μπύρες για το Παγκόσμιο Κύπελλο!

Πρωτοποριακή κίνηση από τον πρόεδρο της χώρας Ντάνιελ Νομπόα, ο οποίος μείωσε τις τιμές στο πιο δημοφιλές ποτό της χώρας.

Στις τέσσερις μπύρες, η μία δώρο από τον Πρόεδρο της χώρας. Κάπως έτσι ερμηνεύεται στο πορτοφόλι των πολιτών η απόφαση του Προέδρου του Ισημερινού Ντάνιελ Νομπόα να καταργήσει τον Φ.Π.Α. από τις μπύρες κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Μία κίνηση που είχε άμεσο αντίκτυπο στην δημοφιλία του, αφού οι θετικές γνώμες των πολιτών ανέβηκαν από το 39,4%, στο 41.7%, αφού η κίνηση του αυτή φαίνεται πως συγκίνησε τον κόσμο που περιμένει πως και πως να δει την ομάδα του Εκουαδόρ στην τελική φάση, μετά από μία πολύ εντυπωσιακή διαδρομή στην προκριματική φάση της Νοτίου Αμερικής.

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