Με γκολ του Χόιλουντ, η Νάπολι νίκησε 1-0 την Ουντινέζε στο τελευταίο ματς του Αντόνιο Κόντε στον πάγκο.

Έπειτα από δύο χρόνια και δύο τίτλους, το Scudetto και το Supercoppa, ο Κόντε αποχωρεί από την Νάπολι. Οι Partenopei είχαν εξασφαλίσει από την προηγούμενη αγωνιστική την έξοδο στο Champions League και στην τελευταία έκλεισαν με νίκη αποχαιρετώντας με τον καλύτερο τρόπο τον προπονητή τους. Το μοναδικό γκολ σε βάρος της επίσης αδιάφορης, βαθμολογικά, Ουντινέζε, πέτυχε στο 24’ ο Ράσμους Χόιλουντ και το 1-0 διατηρήθηκε άνετα, ειδικά από τη στιγμή που οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν από το 64’ με δέκα εξαιτίας της αποβολής του Καμπασέλε.