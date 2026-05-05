Champions League: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών στο Λονδίνο για μια θέση στον τελικό

Φουλ της τακτικής και μια ρεβάνς με όλα τα σενάρια ανοιχτά στο Λονδίνο ανάμεσα σε Άρσεναλ και Ατλέτικο Μαδρίτης για μια θέση στον τελικό του Champions League.

Στις 22:00 ώρα Ελλάδας έχουμε σέντρα στον δεύτερο ημιτελικό, με τους γηπεδούχους να βρίσκονται μπροστά σε μια ονειρική σεζόν.

Βρίσκεται στην πρώτη θέση στην Premier League, μετά το χθεσινό στραβοπάτημα της Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στην Έβερτον, ενώ παράλληλα κυνηγάει να βρεθεί ξανά στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης μετά το 2006.

Από την άλλη, η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει στοχεύσει ξεκάθαρα να πρωταγωνιστήσει στην Ευρώπη. Η πορεία της είναι εκ διά μέτρου αντίθετη με την εικόνα της στο πρωτάθλημα, όπου βρίσκεται στην τέταρτη θέση πίσω από Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης και Βιγιαρεάλ.

Στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων, δύο πέναλτι ήταν αυτά που διαμόρφωσαν το τελικό 1-1 (Γιόκερες και Άλβαρεζ οι σκόρερ), με την ομάδα του Σιμεόνε να δείχνει καλύτερο πρόσωπο και να φτάνει πιο κοντά στην νίκη.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Άρσεναλ: Ράγια, Γουάιτ, Σαλιμπά, Χινκαπιέ, Ράις, Θουμπιμέντι, Σάκα, Έζε, Τροσάρ, Γκιόκερες

Ατλέτικο Μαδρίτης: Όμπλακ, Γιορέντε, Χάντσκο, Πιούμπιλ, Ρουτζέρι, Σιμεόνε, Κόκε, Καρντόσο, Λούκμαν, Άλβαρες, Γκριεζμάν