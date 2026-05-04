Το δύσκολο μονοπάτι της Τσέλσι προς το Champions League

Η Τσέλσι έχει ακόμη κάποιες λιγοστές ελπίδες για συμμετοχή στο επόμενο Champions League, ωστόσο το σενάριο που μπορεί να τη φέρει εκεί είναι εξαιρετικά απαιτητικό και όχι ιδιαίτερα πιθανό.

Μετά την βαριά ήττα από τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο «Στάμφορντ Μπριτζ», η θέση των «Μπλε» στη βαθμολογία έχει επιδεινωθεί σημαντικά, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο την προσπάθειά τους.

Για να πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο για τη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, θα πρέπει να συνδυαστούν τρεις βασικές προϋποθέσεις.

Η Άστον Βίλα να κατακτήσει το UEFA Europa League, να ολοκληρώσει τη σεζόν στην 5η θέση της Premier League και ταυτόχρονα η Τσέλσι να πάρει τουλάχιστον δύο ακόμη νίκες ώστε να σκαρφαλώσει στην 6η θέση.

Μόνο υπό αυτές τις συνθήκες θα ενεργοποιηθεί το επιπλέον εισιτήριο που αποδίδει η UEFA στη χώρα του νικητή του Europa League, εφόσον αυτός δεν έχει ήδη εξασφαλίσει θέση στην πρώτη τετράδα. Ένα ενδεχόμενο που παραμένει θεωρητικά ζωντανό, αλλά μοιάζει ιδιαίτερα δύσκολο να υλοποιηθεί.