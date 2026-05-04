Τσέλσι: Θετικά νέα για την κατάσταση του Τζέσε Ντέρι

Οι «μπλε» ενημέρωσαν το κοινό για την πορεία της υγείας του 18χρονου winger που έφυγε με φορείο και οξυγόνο λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου του αγώνα με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Τζέσε Ντέρι έκανε ντεμπούτο με την Τσέλσι, όμως μια σύγκρουση κεφάλι-κεφάλι με τον Ζακ Άμποτ ολοκλήρωσε άδοξα μια ιδιαίτερη μέρα για εκείνον στo «Stamford Bridge».

Η ομάδα του Λονδίνου προχώρησε σε επίσημη ενημέρωση, αναφέροντας ότι είναι ξύπνιος και έχει επαφή με τον περιβάλλον: «Ο Τζέσε Ντέρι μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο μετά την αντικατάστασή του στο πρώτο ημίχρονο της σημερινής αναμέτρησης στην Premier League κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο Τζέσε έχει τις αισθήσεις του, συνομιλεί και υποβάλλεται σε προληπτικές εξετάσεις. Του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και ευχαριστούμε το ιατρικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκρισή του».