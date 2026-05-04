Τσέλσι: Θετικά νέα για την κατάσταση του Τζέσε Ντέρι

Ο Τζέσε Ντέρι έκανε ντεμπούτο με την Τσέλσι, όμως μια σύγκρουση κεφάλι-κεφάλι με τον Ζακ Άμποτ ολοκλήρωσε άδοξα μια ιδιαίτερη μέρα για εκείνον στo «Stamford Bridge».
Η ομάδα του Λονδίνου προχώρησε σε επίσημη ενημέρωση, αναφέροντας ότι είναι ξύπνιος και έχει επαφή με τον περιβάλλον: «Ο Τζέσε Ντέρι μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο μετά την αντικατάστασή του στο πρώτο ημίχρονο της σημερινής αναμέτρησης στην Premier League κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο Τζέσε έχει τις αισθήσεις του, συνομιλεί και υποβάλλεται σε προληπτικές εξετάσεις. Του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και ευχαριστούμε το ιατρικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκρισή του».
Jesse Derry has been taken to hospital as a precaution following his first-half substitution during today’s #PL game against Nottingham Forest.— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 4, 2026
Jesse is conscious, talking and undergoing precautionary checks. We wish him a speedy recovery and thank the medical staff for their… pic.twitter.com/qVesMIVMd1