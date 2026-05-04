Σοκ στο Τσέλσι - Νότιγχαμ Φόρεστ με τον τραυματισμό του Ντέρι! (vid)

Το νέο αστέρι των ακαδημιών της Τσέλσι έκανε το ντεμπούτο του στo «Stamford Bridge» και την Premier League, όμως στο 44ο λεπτό συγκρούστηκε με τον Άμποτ της Νότιγχαμ Φόρεστ, μένοντας ακινητοποιημένος στο χορτάρι για 10 λεπτά...

Μια μέρα που θα ήθελε να θυμάται σ' όλη του τη ζωή ο Τζέσε Ντέρι, κατέληξε σε εφιάλτη!

Ο Άγγλος winger ξεκίνησε βασικός στην «παρθενική» του συμμετοχή με την πρώτη ομάδα της Τσέλσι, όμως στο 44' συγκρούστηκε κεφάλι-κεφάλι με τον Ζακ Άμποτ της Νότιγχαμ Φόρεστ, μένοντας στο χορτάρι για 10 λεπτά. Έπειτα, χρειάστηκε φορείο και οξυγόνο για να αποχωρήσει εν μέσω χειροκροτημάτων από ένα... παγωμένο «Stamford Bridge».

