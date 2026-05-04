Όταν νομίζεις ότι δεν πάει πιο χαμηλά, υπάρχει η Τσέλσι. Οι Μπλε ταπεινώθηκαν με 1-3 από την Νότιγχαμ Φόρεστ γνωρίζοντας 6η σερί ήττα και έπεσαν στην 9η θέση.

Ακόμα και οι οπαδοί, σε γκολ που ακυρώθηκε, χλεύασαν με σύνθημα την τραγική κατάσταση της Τσέλσι και έφυγαν από το γήπεδο πολύ πριν ολοκληρωθεί το ματς. Η ομάδα συνεχίζει με υπηρεσιακό προπονητή μετά την απόλυση του Λίαμ Ροζίνιορ και συνεχίζει σε «μαύρο» χάλι αφού ηττήθηκε στο Stamford Bridge από την Νότιγχαμ Φόρεστ των πολλών αλλαγών (1-3). Οι Λονδρέζοι βρέθηκαν έτσι στην 9η θέση, φτάνοντας τις 6 σερί ήττες στην Premier League. Τουλάχιστον, σκόραραν για πρώτη φορά μετά από δύο μήνες.

Η Φόρεστ είχε πολλές αλλαγές λόγω Europa League, όμως παρά το γεγονός αυτό πήρε νίκη. Στο 2’ ο Μπάγκουα έκανε τη σέντρα από δεξιά και ο Αβονίγι με κεφαλιά στο παραθυράκι το 0-1. Στο 11’ η Τσέλσι είχε δοκάρι με το πλασέ του Έντσο Φερνάντες, όμως στο ίδιο λεπτό ο Γκουστό τράβηξε τη φανέλα του σκόρερ μέσα στην περιοχή και το VAR το είδε. Στο 15’ ο Ιγκόρ Ζεσούς έγραψε από την άσπρη βούλα το 0-2 το οποίο παρέμεινε για το πρώτο μέρος. Για να συμβεί αυτό στο… 45+10’ ο Σελς απέκρουσε πέναλτι του Πάλμερ, το οποίο είχε κερδίσει ο πιτσιρικάς, Ντέρι, που δυστυχώς στο ντεμπούτο του, αποχώρησε με φορείο. Στο ξεκίνημα της επανάληψης (52’) ο Γκιμπς-Γουάιτ έφυγε από δεξιά και έδωσε πάρε-βάλε στον Αβονίγι για το 0-3, ενώ το τελικό 1-3 διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις ο Ζοάο Πέντρο με το πιο εκπληκτικό γκολ της τιμής που έχουμε δει φέτος καθώς ήρθε με τρομερό ανάποδο ψαλίδι.