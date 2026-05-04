Ακόμα και οι οπαδοί, σε γκολ που ακυρώθηκε, χλεύασαν με σύνθημα την τραγική κατάσταση της Τσέλσι και έφυγαν από το γήπεδο πολύ πριν ολοκληρωθεί το ματς. Η ομάδα συνεχίζει με υπηρεσιακό προπονητή μετά την απόλυση του Λίαμ Ροζίνιορ και συνεχίζει σε «μαύρο» χάλι αφού ηττήθηκε στο Stamford Bridge από την Νότιγχαμ Φόρεστ των πολλών αλλαγών (1-3). Οι Λονδρέζοι βρέθηκαν έτσι στην 9η θέση, φτάνοντας τις 6 σερί ήττες στην Premier League. Τουλάχιστον, σκόραραν για πρώτη φορά μετά από δύο μήνες.
Η Φόρεστ είχε πολλές αλλαγές λόγω Europa League, όμως παρά το γεγονός αυτό πήρε νίκη. Στο 2’ ο Μπάγκουα έκανε τη σέντρα από δεξιά και ο Αβονίγι με κεφαλιά στο παραθυράκι το 0-1. Στο 11’ η Τσέλσι είχε δοκάρι με το πλασέ του Έντσο Φερνάντες, όμως στο ίδιο λεπτό ο Γκουστό τράβηξε τη φανέλα του σκόρερ μέσα στην περιοχή και το VAR το είδε. Στο 15’ ο Ιγκόρ Ζεσούς έγραψε από την άσπρη βούλα το 0-2 το οποίο παρέμεινε για το πρώτο μέρος. Για να συμβεί αυτό στο… 45+10’ ο Σελς απέκρουσε πέναλτι του Πάλμερ, το οποίο είχε κερδίσει ο πιτσιρικάς, Ντέρι, που δυστυχώς στο ντεμπούτο του, αποχώρησε με φορείο. Στο ξεκίνημα της επανάληψης (52’) ο Γκιμπς-Γουάιτ έφυγε από δεξιά και έδωσε πάρε-βάλε στον Αβονίγι για το 0-3, ενώ το τελικό 1-3 διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις ο Ζοάο Πέντρο με το πιο εκπληκτικό γκολ της τιμής που έχουμε δει φέτος καθώς ήρθε με τρομερό ανάποδο ψαλίδι.