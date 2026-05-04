Νεϊμάρ στο στόχαστρο της Μπόκα: Σενάριο-έκπληξη με φόντο το Libertadores και το Μουντιάλ 2026

Νέα τροπή φαίνεται να παίρνει το μέλλον του Νεϊμάρ, καθώς πλησιάζει στο τέλος της συνεργασίας του με τη Σάντος και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με βασικό στόχο να παραμείνει σε υψηλό επίπεδο ενόψει του Μουντιάλ 2026.

Παρότι μέχρι πρόσφατα η παρουσία του στη διοργάνωση δεν θεωρούνταν δεδομένη, οι εξελίξεις στη «Σελεσάο» και οι απουσίες σημαντικών παικτών ενδέχεται να του ανοίξουν ξανά την πόρτα της εθνικής ομάδας.

Την ίδια στιγμή, στην Αργεντινή αναπτύσσεται έντονη φημολογία γύρω από το ενδιαφέρον της Μπόκα Τζούνιορς. Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, ο σύλλογος του Μπουένος Άιρες εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του, επιδιώκοντας να ενισχύσει το ρόστερ του με έναν παίκτη παγκόσμιας κλάσης, στο πλαίσιο της προσπάθειας για επιστροφή στην κορυφή της Νότιας Αμερικής και την κατάκτηση του Copa Libertadores.

Η παρουσία του Νεϊμάρ στην πόλη για αγώνα της Σάντος, αλλά και η επαφή του με γνώριμα πρόσωπα από το παρελθόν, όπως ο Άντερ Ερέρα, τροφοδότησαν τα σενάρια. Στο πλάνο της Μπόκα φέρεται να βρίσκεται και η ενίσχυση με άλλους μεγάλους παίκτες, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο project.

Ωστόσο, καθοριστικός παράγοντας για την επόμενη μέρα του Βραζιλιάνου σταρ παραμένει η αγωνιστική του κατάσταση. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, έχει ξεκαθαρίσει ότι η επιστροφή του στην εθνική ομάδα θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από το αν μπορέσει να φτάσει ξανά στο απόλυτο επίπεδο απόδοσης.