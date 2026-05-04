ΑΕΚ: Όλα καλά με Στρακόσα

Ανακούφιση επικρατεί στην ΑΕΚ, καθώς ο Θωμάς Στρακόσα δεν αποκόμισε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Στα τελευταία λεπτά του αγώνα στη Λεωφόρο, ο 30χρονος τερματοφύλακας φάνηκε να χτύπησε στην απόκρουση του σουτ του Τσέριν. Μάλιστα, ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι άρχισε να ετοιμάζεται για να τον αντικαταστήσει. Τελικά ο Στρακόσα ολοκλήρωσε το παιχνίδι και σήμερα αποδείχτηκε ότι δεν έχει κάποιο θέμα τραυματισμού, αλλά ήταν ένα τράνταγμα από τη φάση.

Κι αυτά είναι καλά νέα για τον Νίκολιτς, καθώς στο πρόσωπο του διεθνούς γκολκίπερ έχει βρει τον φύλακα-άγγελο της ΑΕΚ φέτος.

