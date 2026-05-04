Ο ΠΑΟΚ τον αξιοποίησε, ο Λουτσέσκου τον στήριξε, ο Γερεμέγιεφ ανταποκρίθηκε

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ ήταν το πρόσωπο του αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό με δύο προσωπικά γκολ, φθάνοντας τα εννέα σε μόλις 1005 αγωνιστικά λεπτά: «Ήρθε να υποστηρίξει την κατάσταση και κάνει εξαιρετική δουλειά...», τα λόγια του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Δεν είχε προλάβει να ακούσει τον προπονητή του αλλά ερωτηθείς για το πώς κυλούν αυτοί οι... βαριά πέντε μήνες για τον ίδιο, ο Γερεμέγιεφ αρκέστηκε να δηλώσει πως: «Αυτός ο τρόπος παιχνιδιού του ΠΑΟΚ μου ταιριάζει. Αυτός είναι ο λόγος που πιστεύω ότι ήρθα. Είμαι ευγνώμων που είμαι εδώ...».

Και οι αριθμοί του «κουμπώνουν» στα λόγια, σε μια περίοδο που ο ΠΑΟΚ αναζητούσε λύσεις στο σκοράρισμα, ο Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο αξιόπιστους «εκτελεστές» της ομάδας, με εννέα γκολ σε μόλις 1005 αγωνιστικά λεπτά ενώ έχει προσθέσει και τρεις ασίστ, φτάνοντας συνολικά τις 12 άμεσες συμμετοχές σε γκολ.

Η αποτελεσματικότητά του αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στον δείκτη παραγωγικότητας: ένα γκολ ανά 111 αγωνιστικά λεπτά λέει η στατιστική και έχει συμβολή (γκολ ή ασίστ) ανά 83' συμμετοχής. Ένα στατιστικό που τον κατατάσσει στους πιο «καυτούς» επιθετικούς του ελληνικού πρωταθλήματος, δείχνοντας πως κάθε φορά που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο κάτι θα σου δώσει...

Παρά το σύντομο χρονικό διάστημα παρουσίας του, έχει ήδη εδραιωθεί στην τρίτη θέση των σκόρερ της ομάδας, αφήνοντας πίσω του ονόματα όπως ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο Τάισον και ο Μαγκομέντ Οζντόεφ, ενώ μπροστά του βρίσκονται μόνο ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Γιώργος Γιακουμάκης. Ένα στοιχείο που αναδεικνύει τη γρήγορη προσαρμογή και την ουσιαστική επιρροή του στο επιθετικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ.

Η τοποθέτηση του Ραζβάν Λουτσέσκου για την «εξαιρετική δουλειά» αποκτά μεγαλύτερη αξία αν συνυπολογιστεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο κλήθηκε να λειτουργήσει ο Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ. Ο ΠΑΟΚ διένυσε ένα απαιτητικό δεύτερο μισό, με έντονες διακυμάνσεις στην απόδοσή του και βραδιές που θα μπορούσαν εύκολα να επηρεάσουν έναν ποδοσφαιριστή που μπήκε εκ των υστέρων σε ένα ήδη διαμορφωμένο σύνολο και υπό καθεστώς μεγάλης αμφισβήτησης.

Ωστόσο, ο Σουηδός φορ λειτούργησε με απόλυτη προσήλωση. Έμεινε ανεπηρέαστος, κράτησε χαμηλούς τόνους, ακολούθησε πιστά τις οδηγίες του προπονητή του και ανέλαβε ενεργό ρόλο, ειδικά σε περιόδους που ο Γιακουμάκης έμεινε εκτός δράσης λόγω τραυματισμών.

Προφανώς και δεν κύλησαν όλα τα ματς ιδανικά για τον ίδιο, αλλά στο τέλος της ημέρας, ναι -και βάσει αριθμών- ο ΠΑΟΚ του ταίριαξε, ο Ραζβάν τον στήριξε και ο Γερεμέγιεφ ανταποκρίθηκε.

