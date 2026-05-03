Η κριτική της ΑΕΚ: Έλειψε το καθαρό μυαλό σε κρίσιμες στιγμές

Το SDNA αξιολογεί την εικόνα των παικτών της ΑΕΚ στο ισόπαλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Στρακόσια 8

Εκεί που χρειάστηκε, παρενέβη με αποτελεσματικότητα. Ειχε εξαιρετική αντίδραση στο πρώτο μέρος στο δυνατό σουτ του Κυριακόπουλου, ενώ ήταν καθοριστικός και στη διπλή μεγάλη φάση του Παναθηναϊκού στην επανάληψη, καθώς αρχικά βάζει στοπ στην φωτοβολίδα του Τσέριν και ακολούθως γραπώνει την μπάλα από τα πόδια του Καλάμπρια.

Μουκουντί 6

Έδωσε πολλές μάχες με τον Τεττέη. Άλλες τις κέρδισε, άλλες τις έχασε. Αντιμετώπισε πάντως ζητήματα στα μαρκαρίσματα ενώ έχει χάσει στο πρώτο μέρος και δυο σημαντικές ευκαιρίες.

Ρέλβας 7

Ήταν πιο σταθερός και σίγουρος ο Πορτογάλος έχοντας κατά βάση σωστές τοποθετήσεις και αποτελεσματικές παρεμβάσεις, ενώ βοήθησε περισσότερο στο build up από πίσω με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Ρότα 6

Δεν έπιασε τα γνωστά του στάνταρ, παρ’ όλα αυτά τα έδωσε όλα. Ήταν μαχητικός, έδωσε ένταση και ταχύτητα από δεξιά, υστέρησε όμως επιθετικά και δεν πήρε πολλές πρωτοβουλίες.

Πήλιος 6

Τα ίδια πάνω κάτω ισχύουν και για τον Πήλιο. Ο οποίος αμυντικά πήγε σχετικά καλά, αλλά επιθετικά δεν έδωσε κάτι. Στην ανάπαυλα ο Νίκολιτς τον έβγαλε γιατί είχε κάρτα και ήταν εκνευρισμένος και με την ένταση που υπήρξε με τον Τεττέη.

Μάριν 7

Δεν ήταν ο γνωστός Μαρίν αλλά κυμάνθηκε σε καλά επίπεδα. Ανασταλτικά η ΑΕΚ δεν είχε προβλήματα από τον άξονα. Ίσως δημιουργικά θα μπορούσε να δώσει περισσότερα αλλά από την άλλη από τα πόδια του έχουν ξεκινήσει φάσεις όπως το χαμένο τετ α τετ του Βάργκα τον οποίο ο Ρουμάνος με φανταστική κάθετη έβγαλε φάτσα με τον Λαφόν.

Πινέδα 6

Ο Μεξικανός ανέλαβε εξ αρχής τη δημιουργία και να κουβαλήσει μπάλα. Έκανε κάποια λάθη ωστόσο στην πορεία ανέβασε την απόδοση του και βοήθησε στην ανάπτυξη στο πρώτο μέρος. Στην επανάληψη έπεσε η απόδοση του και αντικαταστάθηκε στο 73’ από τον Ελίασον.

Κοίτά 6

Του έλλειψε το καθαρό μυαλό απόψε. Παρ’ ότι πήρε προσπάθειες, παρ’ ότι απείλησε, δημιουργώντας την μεγαλύτερη ευκαιρία της ΑΕΚ έχοντας δοκάρι με δεξί σουτ, στην τελική ενέργεια υστέρησε. Όπως υστέρησε και στις ατομικές του κινήσεις οι οποίες έμειναν οι περισσότερες ημιτελείς.

Περέιρα 6

Και ο Περέιρα ήταν κάτω σε απόδοση συγκριτικά με τον επιδραστικό ρόλο που είχε στο Καραϊσκάκη και με τον ΠΑΟΚ. Απόψε δεν μπόρεσε να δημιουργήσει, δεν μπόρεσε να προσφέρει κάτι στην ανάπτυξη.

Ζίνι 7

Με την ταχύτητα του δημιούργησε προβλήματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού με αποκορύφωμα την φάση του 20ου λεπτού όταν τσιμπά την μπάλα και κερδίσει την αποβολή του Ερνάντεθ. Ακολούθως έγινε και απειλητικός όμως και εκείνος δεν είχε το απαραίτητο καθαρό μυαλό στην εκτέλεση.

Βάργκα 6

Έδωσε μάχες, πάλεψε, ήταν μέσα στο πνεύμα του ντέρμπι αλλά μέχρι εκεί. Ο Ούγγρος υστέρησε απόψε σε κάτι που θεωρείται το μεγάλο του ατού, την εκτέλεση. Για παράδειγμα η ευκαιρία που χάνει στην επανάληψη για την κλάση του είναι εύκολη. Και όμως πλάσαρε πάνω στον Λαφόν.

Οι αλλαγές

Πενράις 6

Μπήκε στην ανάπαυλα αντί του Πήλιου. Αμυντικά ήταν σχετικά καλός όμως επιθετικά δεν έδωσε κάτι.

Ζοάο Μάριο 7

Βοήθησε κάπως στην ανάπτυξη και στη δημιουργία με την ικανότητα που έχει με την μπάλα στα πόδια και μάλιστα δημιούργησε τη δεύτερη μεγαλύτερη ευκαιρία της ΑΕΚ στην επανάληψη με το σουτ που έπιασε όπου ο Λαφόν του είπε όχι.

Γιόβιτς 6

Δεν μπόρεσε να δώσει αυτά που περίμενε ο Νίκολιτς. Αρκετά λάθη με την μπάλα στα πόδια, ενώ δεν μπόρεσε να γίνει απειλητικός.

Ελίασον 6

Ελάχιστα πράγματα και ο Σουηδός, μπήκε για να φέρει την μπάλα σωστά στα πράσινα καρέ αλλά οι σέντρες του δεν είχαν ακρίβεια.