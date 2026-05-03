Και μαθηματικά 4ος ο Παναθηναϊκός και στο Conference τον Ιούλιο

Ο Παναθηναϊκός τερμάτισε οριστικά στην 4η θέση των play offs του ελληνικού πρωταθλήματος και θα αγωνιστεί στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Οι «πράσινοι» έμειναν στην «λευκή» (0-0) ισοπαλία με αντίπαλο την ΑΕΚ στην Λεωφόρο και μαθηματικά θα τερματίσει στην 4η θέση των play offs του ελληνικού πρωταθλήματος, τρεις στροφές πριν το τέλος της σεζόν.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις από τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι στις 23 Ιουλίου, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουλίου.

Ο Παναθηναϊκός θα μάθει τον αντίπαλο του στις 17 Ιουνίου και στην κλήρωση του Conference League.

Ο 3ος προκριματικός γύρος του θεσμού θα διεξαχθεί στις 6 και 13 Αυγούστου, ενώ τα play offs της διοργάνωσης στις 20 και 27 του ίδιου μήνα. Η League Phase θα ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου του 2026.