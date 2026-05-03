Με 10 για 70 λεπτά ο Παναθηναϊκός έπαιξε για την αξιοπρέπεια του, η ΑΕΚ είχε πρόβλημα στη δημιουργία αλλά στο φινάλε το 0-0 τη φέρνει στο +6 και είναι πλέον αγκαλιά με τον τίτλο της πρωταθλήτριας!

Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε στην Λεωφόρο την ΑΕΚ στο τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι στην ιστορική του έδρα, με τους «πράσινους» να θέλουν το θετικό αποτέλεσμα ώστε να κλείσουν όμορφα αυτό το τεράστιο κεφάλαιο της ιστορίας τους και τους «κιτρινόμαυρους» για να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο στην κατάκτηση του τίτλου.

Η κόκκινη κάρτα του Ερνάντεθ από νωρίς έδωσε ξεκάθαρο ρόλο φαβορί στον «Δικέφαλο», όμως το «Τριφύλλι» στάθηκε αξιοπρεπέστατα με 10 παίκτες και στο δεύτερο ημίχρονο ήταν μάλιστα ανώτερο, έχοντας και τεράστιες ευκαιρίες να πάρει το ματς με Τσέριν και Μπακασέτα. Από την άλλη μεριά βέβαια, η ΑΕΚ ήταν αυτή με τις περισσότερες καλές στιγμές συνολικά στο παιχνίδι, αλλά έπεσε πάνω σε έναν εκπληκτικό Λαφόν που σταμάτησε τα πάντα.

Με αυτό το αποτέλεσμα (0-0), η Ένωση ανέβηκε στους 67 βαθμούς και είναι στο +6 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, ενώ ο Παναθηναϊκός πήγε στους 51 και είναι στο -10 από την τρίτη θέση, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να ελπίζει ούτε μαθηματικά πλέον σε κάτι καλύτερο στις 3 αγωνιστικές που απομένουν.

Οι επιλογές των δύο προπονητών

Ο Ράφα Μπενίτεθ διατήρησε τελικά το... αγαπημένο του (στον Παναθηναϊκό) 3-4-2-1, επιλέγοντας τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια και τους Ερνάντεθ, Ίνγκασον και Πάλμερ-Μπράουν στα στόπερ. Αριστερά ξεκίνησε ο Κυριακόπουλος, δεξιά ο Καλάμπρια και στα χαφ το δίδυμο των Κοντούρη και Τσέριν. Στην κορυφή ήταν φυσικά ο Τετέι, με το λάτιν δίδυμο των Ταμπόρδα και Αντίνο πίσω του.

Όσον αφορά τον Μάρκο Νίκολιτς, παρέταξε την ΑΕΚ με 4-4-2 και διάλεξε τον Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια, με τους Ρότα και Πήλιο στα άκρα της άμυνας και τους Μουκουντί και Ρέλβας στα στόπερ. Στον άξονα ξεκίνησαν οι Πινέδα και Μαρίν, με τον Κοϊτά δεξιά, τον Περέιρα αριστερά και το δίδυμο των Ζίνι και Βάργκα στην κορυφή της επίθεσης.

Καλό ξεκίνημα για την ΑΕΚ, από νωρίς με 10 το «Τριφύλλι»

Η ΑΕΚ είναι η ομάδα που μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι, με το πρώτο δεκάλεπτο να περνάει δίχως φάσεις αλλά τους φιλοξενούμενους να έχουν σαφώς το πάνω χέρι. Το «Τριφύλλι» ήταν πολύ διστακτικό και δεν μπορούσε να προσεγγίσει την αντίπαλη περιοχή, την στιγμή που οι «κιτρινόμαυροι» πλησίασαν στο γκολ για πρώτη φορά στο 12’, όταν από κακή αντίδραση του Κοντούρη στην περιοχή η μπάλα στρώθηκε στον Περέιρα που σούταρε, με τον Λαφόν να κάνει μεγάλη απόκρουση.

Στο 16’ ο Κοϊτά εκτέλεσε απευθείας ένα φάουλ από τον άξονα, στέλνοντας την μπάλα άουτ, ενώ στην εξέλιξη της φάσης απείλησε για πρώτη φορά και ο Παναθηναϊκός, με τον Τετέι να κάνει ωραία ενέργεια και να πατάει περιοχή, αλλά να μην μπορεί να νικήσει τον Στρακόσα με το σουτ που επιχείρησε με το αριστερό.

Η φάση που άλλαξε τα δεδομένα της αναμέτρησης ήρθε στο επόμενο λεπτό, όταν από λάθος των «πράσινων» και κλέψιμο του Πινέδα στην μεσαία γραμμή, ο Περέιρα έβγαλε την κάθετη για τον Ζίνι και ο Ερνάντεθ τον ανέτρεψε οριακά εκτός περιοχής. Ο Μέλερ έβγαλε αμέσως την κόκκινη κάρτα, ο VAR προφανώς συμφώνησε και οι γηπεδούχοι έμειναν με 10 παίκτες. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Μαρίν που σημάδεψε στο 21’ το τείχος, με τον Κοϊτά να παίρνει το… ριμπάουντ και να έχει δοκάρι με σουτ που κόντραρε και κατέληξε κόρνερ. Από την εκτέλεση του κόρνερ μάλιστα πλησίασε στο γκολ και ο Μουκουντί, που δεν μπόρεσε να βρει εστία από πλεονεκτική θέση.

Σπατάλησε την μεγάλη του ευκαιρία ο Παναθηναϊκός

Στο 30’ ο Λαφόν απέκρουσε την κεφαλιά του Μουκουντί μετά την εκτέλεση κόρνερ του Μάριν, ενώ ένα λεπτό μετά ο Μέλερ ξεσήκωσε όλη την Λεωφόρο όταν σταμάτησε αντεπίθεση του Παναθηναϊκού για φάουλ του Αντίνο την στιγμή που έκλεψε την μπάλα. Η μεγάλη ευκαιρία για το σύνολο του Μπενίτεθ ήρθε πάντως στο 39’, όταν ο Τετέι έκανε φοβερή ενέργεια από δεξιά και γύρισε παράλληλα την μπάλα, με τον Αντίνο να πιάνει… αέρα σε πρώτο χρόνο και τον Κυριακόπουλο στην συνέχεια να αναγκάζει σε απόκρουση τον Στρακόσα.

Αυτή ήταν και η τελευταία αξιόλογη φάση του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο άνηκε συνολικά στην ΑΕΚ, με τους «πράσινους» πάντως να διατηρούν το «0» παρά το αριθμητικό μειονέκτημα από πολύ νωρίς. Στην λήξη του πρώτου μέρους μάλιστα προέκυψε μεγάλη ένταση ανάμεσα σε Τετέι και Πήλιο, με τον επιθετικό του Παναθηναϊκού να είναι έξαλλος και τους συμπαίκτες του να τον συγκρατούν για να μην πλησιάσει στον αντίπαλό του.

Σαφώς βελτιωμένοι στην επανάληψη οι «πράσινοι»

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους ο Νίκολιτς έβαλε τον Πένραϊς αντί του Πήλιου, με τον Παναθηναϊκό πάντως να μπαίνει με μεγαλύτερη ορμή και να διαμαρτύρεται έντονα για πέναλτι του Περέιρα στον Τετέι στο 49’, σε φάση που Μέλερ και Ρούπερτι (VAR) έκριναν ότι δεν υπάρχει παράβαση. Στην εξέλιξη της φάσης αυτής μάλιστα έβγαλε εξαιρετική αντεπίθεση η ΑΕΚ, με τον Καλάμπρια να γλιτώνει την ομάδα του από τα χειρότερα.

Ο ρυθμός ήταν πολύ καλύτερος, με τον Τετέι να απειλεί με σουτ εκτός περιοχής που μπλόκαρε ο Στρακόσα στο 53’ και τον Βάργκα να χάνει μοναδικό τετ-α-τετ στο 55’, όταν τον σταμάτησε ο Λαφόν μετά την κάθετη του Μαρίν. Στο επόμενο λεπτό το «Τριφύλλι» βγήκε ξανά μπροστά, με τον Αντίο να ανοίγει στον Τετέι αλλά τον Έλληνα φορ να σημαδεύει άουτ. Πριν την συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα ήρθαν άλλες δύο αλλαγές για την ΑΕΚ, με τους Γιόβιτς και Ζοάο Μάριο να αντικαθιστούν τους Ζίνι και Περέιρα.

Στο 62’ ο Λαφόν έδιωξε σε κόρνερ ένα σουτ του Μαρίν εκτός περιοχής, με τον Ρότα να σουτάρει άουτ μετά την εκτέλεση. Οι πρώτες αλλαγές του Μπενίτεθ ήρθαν στο 69’, με τους Μπακασέτα και Πελίστρι να περνούν στις θέσεις των Κοντούρη και Ταμπόρδα, προκειμένου ο Παναθηναϊκός να έχει φρέσκα πόδια στην τελική ευθεία του αγώνα. Στο 73' μπήκε στο παιχνίδι και ο Ελίασον, αντί του Πινέδα, ενώ 3 λεπτά μετά ο Ζαρουρί αντικατέστησε τον Αντίνο.

Τεράστιες αποκρούσεις από Λαφόν και Στρακόσα, «άγγιξε» το γκολ ο Μπακασέτας

Η ΑΕΚ απείλησε μετά από πολλή ώρα στο 78’. με το σουτ του Κοϊτά από αριστερά να περνάει άουτ, ενώ στο επόμενο λεπτό ο Λαφόν έκανε την επέμβαση του αγώνα στο δυνατό σουτ του Ζοάο Μάριο, το οποίο έδιωξε σε κόρνερ. Η καλύτερη στιγμή του Παναθηναϊκού ήρθε στο 84', όταν ο Στρακόσα απέκρουσε εντυπωσιακά το φοβερό σουτ του Τσέριν, ενώ στην συνέχεια ο Καλάμπρια αιφνιδιάστηκε και δεν σκόραρε από κοντά, αν και βρισκόταν ούτως ή άλλως σε θέση οφσάιντ.

Στα τελευταία λεπτά του αγώνα μπήκε και ο Πάντοβιτς αντί του Τετέι, με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να διατηρούν με άνεση το 0-0 και έχουν μάλιστα τεράστια ευκαιρία να πάρουν το τρίποντο στο 90+3' με πλασέ του Μπακασέτα που πέρασε μόλις άουτ! Στο επόμενο λεπτό ο Στρακόσα σταμάτησε το σουτ του Ζαρουρί, με το σφύριγμα της λήξης να βρίσκει τις δύο ομάδες ισόπαλες δίχως τέρματα.

Οι συνθέσεις:

Παναθηναϊκός (Μπενίτεθ): Λαφόν, Ερνάντεθ, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Κυριακόπουλος, Καλάμπρια, Κοντούρης (69' Μπακασέτας), Τσέριν, Ταμπόρδα (69' Πελίστρι), Αντίνο (76' Ζαρουρί), Τετέι (88' Πάντοβιτς).

ΑΕΚ (Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (46' Πένραϊς), Πινέδα (73' Ελίασον), Μαρίν, Κοϊτά, Περέιρα (58' Ζοάο Μάριο), Ζίνι (58' Γιόβιτς), Βάργκα.