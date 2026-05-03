Μπενίτεθ: «Να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στην ΑΕΚ»

Το μήνυμά του έστειλε ο Ράφα Μπενίτεθ ενόψει του αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, στο matchday της ΠΑΕ.

Αναλυτικά:

«Θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στην ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή της λίγκας. Δουλέψαμε πάνω σε αυτό και προπονηθήκαμε καλά τις προηγούμενες ημέρες. Θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι, από φυσική και πνευματική άποψη.

Είναι σημαντικό να τελειώσουμε καλά τη χρονιά, οπότε αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Οι παίκτες μας προσπαθούν. Προσπαθούν δίνοντας το μέγιστο ο καθένας από αυτούς, προσπαθούν στα πάντα και αυτό φαίνεται με τον τρόπο που δουλεύουν. Από αυτή την άποψη είμαι χαρούμενος».

