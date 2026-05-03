«Ασπρόμαυρη» δυναστεία στην Super League K15, με τον ΠΑΟΚ να κατακτάει και μαθηματικά στο Ηράκλειο κόντρα στον ΟΦΗ (1-4), το τέταρτο συνεχόμενο πρωτάθλημα της κατηγορίας.

Στο Ηράκλειο και στο ΒΑΚ δοκιμάστηκε η Κ15 του Δικεφάλου έχοντας το πρώτο... championship point, καθώς σε περίπτωση νίκης κατακτούσε και μαθηματικά το πρωτάθλημα.

Μία σεζόν απόλυτης κυριαρχίας για τα αετόπουλα των Δημητριάδη-Βασιλάκου με ρεκόρ 22-1-0 και ένα σχετικό ροτέισον στη βασική 11άδα απέναντι στον ΟΦΗ. Με δύο παίκτες του 2012 (Κωνσταντινίδης-Παπανίκου) αλλά και τον «Βενιαμίν» Ζώνιο του 2013 οι Θεσσαλονικείς, με τον Πριόβολο να παίρνει... ανάσες ενόψει της κούρσας του πρώτου σκόρερ της κατηγορίας.

Υπογραφή Κακάλη και «αγκαλιά» με την κούπα

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους φιλοξενούμενους να πιέζουν από τα πρώτα λεπτά. Διπλή ευκαιρία στο 3' με τους Παπανίκου-Φλώρο να μην καταφέρνουν να νικήσουν τον Μπαφάκη, ενώ στο 10' ξανά ο κίπερ του ΟΦΗ απομάκρυνε το επικίνδυνο γέμισμα του Κωνσταντινίδη.

Νέα «ασπρόμαυρη» επίθεση με την κομπίνα των Παπαγεωργόπουλου-Σολωμίδη και το σουτ του τελευταίου να περνάει άουτ, με τον ΟΦΗ στο 15ο λεπτό να έχει δοκάρι με δυνατό σουτ του Παναγιωτάκη, έπειτα από όμορφη ατομική ενέργεια.

Ένας ΠΑΟΚ που έδειχνε ορεξάτος και απειλούσε συνεχώς με τους Δελιόπουλο, Κακάλη και Κωνσταντινίδη με τον δεύτερο εξ αυτών, τον Χρήστο Κακάλη να χρίζεται σκόρερ στο 26ο λεπτό με δυνατό σουτ, το οποίο κατέληξε στα δίχτυα για το 0-1.

Ο εξτρέμ του Δικεφάλου βρήκε και δεύτερο προσωπικό γκολ επτά λεπτά αργότερα, όταν στο 33', με κεφαλιά από κοντά έκανε το 0-2 του ημιχρόνου και τον ΠΑΟΚ να μετράει αντίστροφα για την κούπα.

Ο Πριόβολος «καθάρισε»

Με την έναρξη της επανάληψης στο 43ο λεπτό, οι Κρητικοί μείωσαν μετά την όμορφη πάσα του Καμπουράκη και άψογο τελείωμα του Παναγιωτάκη απέναντι στον Χρυσουλάκη.

Ο ΟΦΗ λίγο έλειψε να βάλει... φωτιά στο ματς και να ισοφαρίσει, καθώς στο 49ο λεπτό το απευθείας κόρνερ του Παναγιωτάκη κατέληξε στο δοκάρι του Χρυσουλάκη, με τον ΠΑΟΚ να... επιστρατεύει τον Πριόβολο, ενόψει και της «κούρσας» του πρώτου σκόρερ.

Ο κίπερ των γηπεδούχων, Μπαφάκης, ήταν σε εξαιρετική μέρα κρατώντας όρθιους τους Κρητικούς δις στο δεύτερο μέρος σε μεγάλες ευκαιρίες των Σολωμίδη και Σίμου, με το 1-2 να παραμένει.

Στο 65' ο ΠΑΟΚ «σφράγισε» τη νίκη και την κούπα. Σέντρα του Δελιόπουλου από τα δεξιά, ο Μπαφάκης δεν κατάφερε να μπλοκάρει και από κοντά ο Πριόβολος έκανε το 1-3. 21ο γκολ για τον ασταμάτητο Πριόβολο, που «κυνηγά» τον Κορμανό της ΑΕΚ που προηγείται στην κούρσα των σκόρερ με 22 αντίστοιχα.

Επτά λεπτά αργότερα, ο υψηλόσωμος φορ του ΠΑΟΚ το πήρε... προσωπικά, σκόραρε ένα τρομερό γκολ με δυνατό σουτ και «ισοφάρισε» τον Κορμανό στα 22 και διαμόρφωσε το 1-4.

Τελικό σκορ 1-4 λοιπόν, τρεις ακόμα βαθμοί και στους 70 συνολικά οι Θεσσαλονικείς, στο +7 από τον 2ο Ολυμπιακό, με το πρωτάθλημα να λαμβάνει τέλος και την κούπα να έρχεται Θεσσαλονίκη.

Απομένουν δύο παιχνίδια για την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν, με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει την επόμενη εβδομάδα εκτός έδρας την ΑΕΚ, ενώ θα ρίξει... αυλαία στη Σουρωτή κόντρα στον Βόλο, όπου θα πραγματοποιηθεί η απονομή και η φιέστα του πρωταθλήματος.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΟΦΗ Κ15: Μπαφάκης, Μυλωνάκης(76' Παπαδάκης), Σφακιανάκης, Γαυγιωτάκης, Αναστασιάδης, Μανωλιτσάκης, Αλεξανδράκης(76' Μαλλιωτάκης), Καμπουράκης, Παναγιωτάκης, Μαυροφόρος(71' Σαγρεδάκης), Αχτσή(61' Σταματάκης)

ΠΑΟΚ Κ15: Χρυσουλάκης, Δελιόπουλος, Παπαγεωργόπουλος, Ίτσκος, Ευσταθιάδης, Σολωμίδης, Ζώνιος(54' Σκαλέρης), Κωνσταντινίδης(45' Σίμος), Φλώρος(73΄Νικολακούδης), Κακάλης(73΄Αθανασέλλης), Παπανίκου(45' Πριόβολος)