Πανικός στη Ν. Φιλαδέλφεια: Πάνω από 10.000 φίλοι της ΑΕΚ «ντόπαραν» Νίκολιτς-ποδοσφαιριστές εν όψει Λεωφόρου! (pics-vid) 

«Κιτρινόμαυρη τρέλα» στη Νέα Φιλαδέλφεια με πάνω από 10.000 φίλους της ΑΕΚ να γεμίζουν το κάτω διάζωμα της ALLWYN Arena εμψυχώνοντας Νίκολιτς-ποδοσφαιριστές πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Οι οπαδοί της Ένωσης, δημιούργησαν εκρηκτική ατμόσφαιρα με συνθήματα και καπνογόνα από νωρίς ενώ οι εκδηλώσεις λατρείας προς την ομάδα κορυφώθηκαν όταν έκανε την είσοδο της στον αγωνιστικό χώρο για να ξεκινήσει η προπόνηση.

Υπό τους ήχους του ύμνου της ΑΕΚ από τα μεγάφωνα οι οπαδοί της Ένωσης αποθέωσαν τους παίκτες, ενώ το όνομα τους άκουσαν τόσο ο Μάρκο Νίκολιτς όσο και ο Ντομαγκόι Βίντα.

Να θυμίσουμε πως ανοιχτή προπόνηση υπήρξε για την ΑΕΚ και πριν τα ντέρμπι με Ολυμπιακό - ΠΑΟΚ, με τον κόσμο της ΑΕΚ βέβαια να ξεπερνά κάθε προηγούμενο σε προσέλευση με περίπου 10.000 Ενωσίτες να δίνουν το παρών στην ανοιχτή προπόνηση για να εμψυχώσουν την ομάδα εν όψει του μεγάλου ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.