Σεντονάτο τρίποντο για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Τη 17η νίκη της στη φετινή Premier League πανηγύρισε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, επικρατώντας στο Ολντ Τράφορντ της Μπρέντφορντ 2-1.

Μία δύσκολη όσο και πολύτιμη νίκη πανηγύρισε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι “κόκκινοι διάβολοι” ουσιαστικά εξασφάλισαν την παρουσία τους στη League Phase του Champions League, καθώς με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, απέκτησαν διαφορά 11 βαθμών από την έκτη Μπράιτον (κουνάνε σεντόνι οι πέντε πρώτες).

Ο Καζεμίρο άνοιξε το σκορ στο 11′, με τον Σέσκο να διπλασιάζει τα τέρματα των γηπεδούχων στο 43′ έπειτα από ασίστ του Μπρούνο Φερνάντες. Το μοναδικό που κατάφερε η Μπρέντφορντ μέχρι το τέλος, ήταν να μειώσει με το τέρμα του Γένσεν στο 87′.