O Κάρμο «αρπάχτηκε» με οπαδούς της Οβιέδο (vid)

Ο πρώην κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού είχε φραστικό επεισόδιο με οπαδούς της Οβιέδο, στην αναμέτρηση με την Έλτσε.

Ο Νταβίντ Κάρμο αγωνίζεται ως δανεικός από την Νότιγχαμ στην Οβιέδο και στην αναμέτρηση με την Έλτσε αντικαταστάθηκε στο 65ο λεπτό με το σκορ στο 0-2 εις βάρος της ομάδας του.

Κατά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο, οπαδοί της Οβιέδο τα... έψαλλαν στον πρώην αμυντικό του Ολυμπιακού για την απόδοσή του, με τον Κάρμο να αντιδράει έντονα.

Ο Ανγκολέζος αμυντικός απάντησε σε επιθετικό τόνο και αποχώρησε εμφανώς εκνευρισμένος για τα αποδυτήρια της ομάδας του.