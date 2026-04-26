Επικό μπουνίδι από τον τερματοφύλακα της Σαραγόσα! (vid)

Ο Εστέμπαν Αντράντα αποβλήθηκε για απώθηση αντιπάλου στις καθυστερήσεις του ματς με την Ουέσκα και μετά… έπεσε μαύρο.

Απίστευτες σκηνές στις καθυστερήσεις του αγώνα της Ουέσκα με την Σαραγόσα. Με το σκορ στο 1-0 υπέρ των γηπεδούχων και το ματς στις καθυστερήσεις, ο τερματοφύλακας της ομάδας της Αραγονίας προσπαθησε να παίξει γρήγορα την μπάλα.

Για να το κάνει αυτό απώθησε έναν αντίπαλο και είδε κόκκινη κάρτα. Ωστόσο αυτή τον έκανε να λειτουργήσει σαν ταύρος σε αρένα, αφού ο Ισπανός τερματοφύλακας έφυγε τρέχοντας και με ένα επικό… μπουνίδι ξάπλωσε έναν παίκτη της Ουέσκα, προκαλώντας γενική σύρραξη στο γήπεδο.