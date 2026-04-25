Η διοργάνωσή του: Ο Λουτσέσκου στη 2η θέση με παρουσίες σε τελικούς Κυπέλλου Ελλάδος

Έκτος τελικός για τον Ραζβάν Λουτσέσκου στην Ελλάδα, ψάχνοντας την τρίτη κατάκτηση, μετά το back to back με την ΑΕΚ.

«Ασπρόμαυρος» τελικός στο Πανθεσσαλικό του Βόλου, με τον τεχνικό του Δικεφάλου να φτάνει για έκτη φορά μέχρι το τέλος της δεύτερης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης στην Ελλάδα.

Μόνο ο Ντούσαν Μπάγεβιτς έχει περισσότερες παρουσίες σε τελικούς Κυπέλλου Ελλάδας, οκτώ, με τον Ρουμάνο τεχνικό να βρίσκεται πλέον στην 2η θέση της εν λόγω λίστας.

Το... παρθενικό με την Ξάνθη

Με το... καλησπέρα και τις συστάσεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ο Ραζβάν Λουτσέσκου πέτυχε κάτι ανεπανάληπτο. Προκρίθηκε με την Ξάνθη στον τελικό Κυπέλλου, αποκλείοντας κατά σειρά Παναθηναϊκό, Ηρακλή και ΟΦΗ.

Στον τελικό του ΟΑΚΑ όμως, ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος και με 3-1 στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδος, κόντρα στην αξιόμαχη ομάδα της Θράκης και έναν Ρουμάνο τεχνικό που είχε συστηθεί με τον καλύτερο τρόπο.

Το back to back με την ΑΕΚ

Ακολούθησε η θητεία στον ΠΑΟΚ μέχρι το 2019, μία «χρυσή» τριετία για τον Δικέφαλο, ο οποίος έκανε το 3/3 σε τελικούς Κυπέλλου Ελλάδος απέναντι στην ΑΕΚ.

Στους δύο εξ αυτών, «μαέστρος» ο Ραζβάν Λουτσέσκου και πιο συγκεκριμένα, το 2018 και το 2019, με τη δεύτερη σεζόν να... συνοδεύεται με το αήττητο πρωτάθλημα σε μία ιστορική σεζόν.

Οι πρώτοι «ασπρόμαυροι» χαμένοι

Μετά την επιστροφή του στην ομάδα που τον ανέδειξε, ο Ραζβάν Λουτσέσκου βρέθηκε για δύο ακόμα φορές σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδος, το 2022 και το 2023.

Δύο διαφορετικοί αντίπαλοι, η ίδια -κακή για τον ΠΑΟΚ- κατάληξη. Απέναντι σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ αντίστοιχα, οι «ασπρόμαυροι» έχασαν τους δύο πιο πρόσφατους τελικούς τους, έχοντας την ευκαιρία απέναντι στον ΟΦΗ να επιστρέψουν στον... θρόνο του Κυπέλλου μετά από πέντε ολόκληρα χρόνια.