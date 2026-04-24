Φενέρμπαχτσε κατά Γαλατάσαραϊ για τον γύψο του Όσιμεν

Η Φενέρμπαχτσε προχώρησε σε επίσημη καταγγελία κατά της Γαλατάσαραϊ στην Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, λίγες ημέρες πριν από το μεγάλο ντέρμπι για το πρωτάθλημα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Βίκτορ Όσιμεν και ο προστατευτικός εξοπλισμός που χρησιμοποιεί στο χέρι του κατά τη διάρκεια των αγώνων. Η Φενέρμπαχτσε εκφράζει ανησυχίες ότι ο συγκεκριμένος «γύψος» ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των αντιπάλων, καταθέτοντας μάλιστα και σχετική ιατρική έκθεση βασισμένη στους κανονισμούς της IFAB.

Ο Νιγηριανός επιθετικός επέστρεψε πρόσφατα στη δράση, μετά από κάταγμα στο χέρι που υπέστη σε αγώνα Champions League, μένοντας εκτός για περισσότερο από έναν μήνα. Η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού κρίθηκε απαραίτητη για την ασφαλή επάνοδό του.

Από την πλευρά της Γαλατάσαραϊ, κύκλοι του συλλόγου τονίζουν ότι ο εξοπλισμός πληροί όλα τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για κατασκευή δύο στρωμάτων, με σκληρό πυρήνα και εξωτερική επένδυση που απορροφά τους κραδασμούς, αντίστοιχη με εκείνες που χρησιμοποιούνται ευρέως σε παρόμοιες περιπτώσεις τραυματισμών.

Με το ντέρμπι να έχει μεγάλη σημασία για την εξέλιξη της μάχης του τίτλου στη Super League Τουρκίας, η ένταση έχει ήδη μεταφερθεί εκτός αγωνιστικού χώρου. Μέχρι στιγμής, η Ομοσπονδία δεν έχει εκδώσει επίσημη απόφαση, με το θέμα να εστιάζει στην ερμηνεία των κανονισμών ασφαλείας και τη νομιμότητα του ιατρικού εξοπλισμού.