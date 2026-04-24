Αποθέωσε τον Μέσι ο Ντε Γιονγκ: «Δεν πιστεύω ότι θα δω ποτέ κάποιον άλλον να φτάνει στο επίπεδό του»

Ο Φρένκι Ντε Γιονγκ έσταξε μέλι μιλώντας για τον Λιονέλ Μέσι, τονίζοντας ότι δεν θα δει ποτέ κάποιον ποδοσφαιριστή να φτάνει στο επίπεδο του Αργεντινού σούπερ σταρ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Μιλώντας για μένα, δεν πιστεύω ότι θα δω ποτέ κάποιον άλλον να φτάνει στο επίπεδο του Λιονέλ Μέσι. Ο Λαμίν Γιαμάλ έχει απίστευτο ταλέντο, μπορεί να γίνει ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο και μπορεί να το κάνει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της καριέρας του.



Όμως παρακολουθώ από μικρός τον Μέσι να αγωνίζεται και είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει παίξει ποτέ, κανένας άλλος παίκτης δεν πλησιάζει καν στο επίπεδό του. Αλλά ελπίζω ο Λαμίν Γιαμάλ να γίνει ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο».