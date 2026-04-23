Η Λάτσιο εξασφάλισε την πρόκρισή της στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας έπειτα από μια δραματική διαδικασία πέναλτι απέναντι στην Αταλάντα. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε 1-1 μετά από 120 λεπτά, με τους Ρωμαίους να επικρατούν τελικά με 2-1 στη «ρώσικη ρουλέτα».

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο νεαρός τερματοφύλακας Εντοάρντο Μότα, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, αποκρούοντας τέσσερις εκτελέσεις πέναλτι και οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη. Στον τελικό, η Λάτσιο θα αντιμετωπίσει την Ίντερ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, οι δύο ομάδες δυσκολεύονταν να δημιουργήσουν καθαρές ευκαιρίες, ενώ ένα γκολ των γηπεδούχων ακυρώθηκε στο 61ο λεπτό. Η ένταση κορυφώθηκε προς το τέλος, όταν στο 84’ ο Ρομανιόλι άνοιξε το σκορ για τη Λάτσιο μετά από εκτέλεση κόρνερ. Ωστόσο, η απάντηση της Αταλάντα ήταν άμεση, με τον Πάσαλιτς να ισοφαρίζει μόλις δύο λεπτά αργότερα, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση.

Στην έξτρα διάρκεια δεν σημειώθηκε κάποιο τέρμα, κι έτσι η πρόκριση κρίθηκε στα πέναλτι. Παρά το κακό ξεκίνημα των Ρωμαίων, που αστόχησαν στις πρώτες εκτελέσεις τους, ο Μότα πήρε τον έλεγχο, σταματώντας διαδοχικά τους αντιπάλους.

Τελικά, οι εύστοχες προσπάθειες των συμπαικτών του ήταν αρκετές για να σφραγίσουν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.