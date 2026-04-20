Πού παρέλαβε τον Παναθηναϊκό ο Μπενίτεθ και πού βρίσκεται σήμερα…

Η άστοχη δήλωση του Μπενίτεθ για την προσπέραση του Λεβαδειακού, μας γυρίζει πίσω ανατρέχοντας στην βαθμολογία του Οκτωβρίου. Πού ήταν τότε ο Παναθηναϊκός και που σήμερα;

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων στο τελευταίο «αιώνιο» ντέρμπι της Λεωφόρου και ηττήθηκε με 0-2 από τον Ολυμπιακό, χάνοντας ουσιαστικά και τις τελευταίες πιθανότητες που είχε να διεκδικήσει έστω την 3η θέση στα Play-Offs, με τις 4 τελευταίες αγωνιστικές να έχουν πλέον καθαρά διαδικαστικό χαρακτήρα για την ομάδα.

Ενώ λοιπόν η αποτυχία του «Τριφυλλιού» φέτος είναι προφανής, ο Ράφα Μπενίτεθ εξακολουθεί στις δηλώσεις του να παρουσιάζει ως επίτευγμα την παρουσία της ομάδας στην διαδικασία των Play-Offs, τονίζοντας ότι οι «πράσινοι» παρουσιάζουν βελτίωση επί των ημερών του και κατάφεραν να ανατρέψουν το -9 από τον Λεβαδειακό που είχε διαμορφωθεί στην διάρκεια της σεζόν.

«Για μας κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό και παίζουμε για τη νίκη, όπως σήμερα. Κάποια στιγμή ήμασταν στο -9 από τον Λεβαδειακό και μπήκαμε στην τετράδα. Τα πράγματα είναι απλά, να παίζουμε μόνο για τη νίκη» ανέφερε χαρακτηριστικά στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ντέρμπι, ενώ στην συνέντευξη Τύπου είπε πως: «Αν ρωτούσαμε οποιονδήποτε από εσάς αν η ομάδα έχει βελτιωθεί από την ημέρα που αναλάβαμε, θα λέγατε ναι. Φτάσαμε στα Play-Offs όντας πολύ πίσω, τώρα όμως παίζουμε με τις καλύτερες ομάδες».

Η πραγματικότητα ωστόσο είναι πως όταν ανέλαβε την ομάδα ο Ισπανός τεχνικός, μετά το πέρας της 7ης αγωνιστικής δηλαδή, ο Παναθηναϊκός βρισκόταν στο -2 από τους Βοιωτούς και το -8 από την κορυφή, έχοντας ένα ματς λιγότερο (αυτό της πρεμιέρας με τον ΟΦΗ, που έλαβε χώρα κοντά στο φινάλε της κανονικής περιόδου). Οι διαφορές λοιπόν ήταν τέτοιες που επέτρεπαν στο «Τριφύλλι» να διεκδικήσει και τον τίτλο, εάν έβρισκε ρυθμό και έκανε ένα σερί θετικών αποτελεσμάτων.

Αντ’ αυτού, η διαφορά από την πρώτη θέση έχει… εκτοξευτεί πλέον στους 16 βαθμούς, ενώ όσον αφορά τον Λεβαδειακό επί των ημερών του Μπενίτεθ δημιουργήθηκε αυτή η απόσταση των 9 βαθμών, την οποία στην πορεία υπερκάλυψε ο Παναθηναϊκός. Κάτι που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παρουσιαστεί ως επίτευγμα, για μια ομάδα του μεγέθους και της ιστορίας των «πράσινων».

Σε μια χρονιά που κανένας εκ των διεκδικητών του τίτλου δεν έχει καταφέρει να πιάσει πολύ υψηλά στάνταρ απόδοσης στο μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς, το «Τριφύλλι» τέθηκε από πολύ νωρίς εκτός «μάχης», αποχαιρέτησε και την τριάδα και έφτασε να παλεύει μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές για την είσοδο στα Play-Offs και την εξασφάλιση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Και το ότι το κατάφερε, δεν είναι κάτι που χρειάζεται να υπερτονίζεται...