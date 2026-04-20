Τρομερός Ελ Καντουρί στο SDNA: «ΠΑΟΚ; Πολλά περισσότερα από μία ομάδα!» (vid)

«Μπορώ να μιλάω για ώρες, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος». Και μέσα σε μερικές λέξεις προσπάθησε να συμπυκνώσει τι σημαίνει για εκείνον ο ΠΑΟΚ. Μικρόφωνο από το SDNA στον Ομάρ Ελ Καντουρί.

Η Θεσσαλονίκη έγινε σπίτι του. Εκεί όπου ο κόσμος δεν τον αντιμετώπισε ποτέ σαν «ξένο», αλλά σαν έναν δικό του άνθρωπο. Έναν ποδοσφαιριστή που μπήκε γρήγορα στο παλμό της εξέδρας και έμαθε να ζει με την ένταση, το πάθος και την απαιτητικότητα της «ασπρόμαυρης» καθημερινότητας.

«Once PAOK, always PAOK», λέει στο SDNA, σε μια φράση που μοιάζει περισσότερο με όρκο παρά με δήλωση.

Δίπλα σε παίκτες όπως ο Στέφαν Σβαμπ και ο Χοσέ Άνχελ Κρέσπο, αποτέλεσε κομμάτι μιας γενιάς που άφησε αποτύπωμα. Μιας «χρυσής» εποχής που χάρισε τίτλους και στιγμές που δύσκολα ξεθωριάζουν από τη μνήμη της Τούμπας. Κούπες, εικόνες κυριαρχίας και ένα σύνολο που κατάφερε να συνδεθεί με τον κόσμο με τρόπο αυθεντικό.

Πάθος και περηφάνια. Δύο λέξεις που δεν είναι απλώς περιγραφή, αλλά ταυτότητα για τον ΠΑΟΚ. Και ίσως γι’ αυτό ήταν οι πρώτες που ήρθαν στο μυαλό του Ελ Καντουρί.

Αναλυτικά το μήνυμα του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ μέσα από το SDNA:

«Καλημέρα ΠΑΟΚάρα. Σήμερα είναι μεγάλη μέρα. Σήμερα γιορτάζουμε τα 100 χρόνια ιστορίας του ΠΑΟΚ.

Μπορώ να φτιάξω ένα πολύ μεγάλο βίντεο για τον ΠΑΟΚ, αλλά θα το κάνω σύντομα. Ο ΠΑΟΚ είναι περισσότερα από μία ομάδα. Είναι μία μεγάλη οικογένεια, κοινότητα, πάθος και περηφάνια. Είναι επίσης μία ομάδα με τρομερούς φιλάθλους και μία πανέμορφη πόλη.

Ήμουν έξι χρόνια στον ΠΑΟΚ και είμαι χαρούμενος και περήφανος που ήμουν μέλος αυτής της οικογένειας. Με υποδέχτηκαν σαν να ήμουν ένας από αυτούς και αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ.

Σήμερα γιορτάζουμε αυτή την υπέροχη μεγάλη οικογένεια. Εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει εξίσου επιτυχίες στο μέλλον.

Όπως λέω πάντα, ο ΠΑΟΚ έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Μία φορά ΠΑΟΚ, για πάντα ΠΑΟΚ. Ελπίζω να σε δω σύντομα ΠΑΟΚάρα!».