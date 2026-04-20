Σβαμπ στο SDNA: «Τι σημαίνει ο ΠΑΟΚ; Ειλικρινά αμέτρητα συναισθήματα» (vid)

Ρωτήθηκε μέσα από το SDNA να περιγράψει τι σημαίνει ο ΠΑΟΚ γι' αυτόν. Η απάντηση για τον Στέφαν Σβαμπ, άμεση. Οικογένεια με αμέτρητα συναισθήματα, κρατώντας μία σημαία του Δικεφάλου ακόμα και απ' τη Γερμανία.

Υπάρχουν παίκτες που με την άφιξή τους κάνουν «θόρυβο», υπάρχουν όμως και παίκτες σαν τον Aυστριακό χαφ που μένουν για πάντα στην καρδιά των φίλων του ΠΑΟΚ.

Ηγετική φιγούρα με το... καλησπέρα, κρίσιμα γκολ, δύο τρόπαια και αμέτρητα συναισθήματα για τον ίδιο, ο οποίος ευχήθηκε μέσα από το SDNA, στον δικό του ΠΑΟΚ, που σήμερα (20/4) συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής.

Όπως και ο Χοσέ Άνχελ Κρέσπο, πέρασαν στιγμές ανεπανάληπτες στη Θεσσαλονίκη, αγάπησαν και αγαπήθηκαν πολύ, συνθέτοντας κομμάτι της ασπρόμαυρης ιστορίας.

Με μία σημαία του αγαπημένου του Δικεφάλου, ο Στέφαν Σβαμπ ευχήθηκε «χρόνια πολλά» στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, υπογραμμίζοντας και το κομμάτι που τον κάνει να ξεχωρίζει...

241 εμφανίσεις με την «ασπρόμαυρη» φανέλα, οι οποίες θα μείνουν αξέχαστες στον 35χρονο μέσο, 34 γκολ και 23 ασίστ σε πάνω από 13.000 λεπτά συμμετοχής σε μία... οικογένεια, όπως και ο ίδιος ανέφερε.

Αναλυτικά το μήνυμα του για τα 100 χρόνια μέσα από το SDNA:

«Αγαπητέ ΠΑΟΚ

Ο Στέφαν είναι εδώ. Σήμερα είναι μία πολύ μεγάλη μέρα για τον ΠΑΟΚ. 100 χρόνια ιστορίας για τον σύλλογο.

Τι σημαίνει ο ΠΑΟΚ για μένα; Συναισθήματα. Ειλικρινά αμέτρητα συναισθήματα. Και ενότητα. Στις καλές αλλά και στις δύσκολες στιγμές. Αυτό είναι που κάνει τον ΠΑΟΚ τόσο ξεχωριστό, ότι ακόμα και στα δύσκολα βράδια παραμένουμε ενωμένοι. Σαν οικογένεια. Τώρα είναι ώρα να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια του μεγάλου ΠΑΟΚ.

Εύχομαι Χρόνια Πολλά στον ΠΑΟΚ και πολλά επιτυχημένα χρόνια ακόμα. Ελπίζω να δούμε ακόμα περισσότερα τρόπαια και παιχνίδια μαζί.

Φυσικά ενωμένοι σαν οικογένεια.

Χρόνια Πολλά ΠΑΟΚ!»