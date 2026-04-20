Κρέσπο στο SDNA για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ: «Για πάντα στην καρδιά μου, μου λείπετε» (vid)

Στα 100 χρόνια του Δικεφάλου, παρελθόν και παρόν γίνονται ένα. Πρόσωπα που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή, επιστρέφουν, για να θυμίσουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι συναίσθημα. Ανάμεσά τους, ο Χοσέ Άνχελ Κρέσπο.

Ο Ισπανός αμυντικός δεν ήταν απλώς μέρος μιας επιτυχημένης ομάδας. Ήταν κρίκος σε μια αλυσίδα που έδεσε αποδυτήρια, κόσμο και πόλη σε κάτι πολύ πιο δυνατό από ποδόσφαιρο. Έζησε τον ΠΑΟΚ σε κάθε του έκφραση και έγινε κομμάτι μιας γενιάς που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα.

Έξι χρόνια στην Θεσσαλονίκη, μια διαδρομή γεμάτη στιγμές και τίτλους που χαράχτηκαν βαθιά στην καρδιά του.

Σήμερα, μπορεί να έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση, όμως ο δεσμός παραμένει ζωντανός. Παρακολουθεί, θυμάται, νιώθει. Και στο ορόσημο των 100 χρόνων, δεν θα μπορούσε να λείπει.

Με ένα γεμάτο συναίσθημα μήνυμα, επέλεξε να μιλήσει στο SDNA, όπως ένιωθε πάντα:

«Γειά σου ΠΑΟΚάρα,

Ελπίζω να απολαμβάνετε αυτά τα εκπληκτικά χρόνια. Σας εύχομαι πάντα ό,τι καλύτερο. Χρόνια πολλά, τα 100 χρόνια είναι κάτι συναρπαστικό. Νιώθω πολύ περήφανος που υπήρξα κομμάτι αυτής της ιστορίας.

Χρόνια πολλά ΠΑΟΚάρα (σ.σ. ελληνικά)

Εύχομαι να σας δω σύντομα. Μία μεγάλη καρδιά για τον ΠΑΟΚ, όλο το σταφ, προπονητές, παίκτες, για όλο το κλαμπ. Και μία ακόμη μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη καρδιά για όλους τους οπαδούς. Θα σας έχω για πάντα στην καρδιά μου και... μου λείπετε, ΠΑΟΚάρα».