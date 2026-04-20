«Η Λιόν δεν θα πληρώσει για να κρατήσει τον Γιάμετσουκ»

Δεν θα προχωρήσει στην ενεργοποίηση της οψιόν αγοράς του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ η Λιόν.

Απαγορευτικό κρίνεται το κόστος της ενεργοποίησης της οψιόν αγοράς του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ από τον Ολυμπιακό, για τα δεδομένα της Λιόν. Αυτό αναφέρει δημοσίευμα του Sport.fr, τονίζοντας πως οι Γάλλοι δεν είναι σε θέση να δώσουν 5 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι για να αποκτήσουν τον Ουκρανό φορ.

Τα οικονομικά των «λιονέ» δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση, με το έλλειμμα να είναι μεγάλο και να μην επιτρέπει μεγάλα ανοίγματα στις μεταγραφές.

Ετσι, ο Γιάρεμτσουκ αναμένεται να επιστρέψει στον Ολυμπιακό στο τέλος της σεζόν, και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα αποφασίσει αν θα τον υπολογίζει στα πλάνα του για τη νέα περίοδο.

Πάντως και οι εμφανίσεις του Ουκρανού με τη Λιόν δεν έχουν βγάλει μάτια, μετρώντας δύο γκολ έως τώρα.

