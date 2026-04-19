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«Θερμό» τετ α τετ Μεντιλίμπαρ - Μπενίτεθ πριν από τη σέντρα (pics)

Ποδόσφαιρο
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Ισπανοί και οι δύο, είχαν πολλά να πουν. Χοσέ Μαντιλίμπαρ και Ράφα Μπενίτεθ είχαν «θερμό» τετ α τετ και εναγκαλισμό πριν από τη σέντρα στη Λεωφόρο.

 

«Θερμό» τετ α τετ Μεντιλίμπαρ - Μπενίτεθ πριν από τη σέντρα (pics)