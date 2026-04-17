Η αποβολή του Μάκελι στο 8ο λεπτό που άνοιξε το δρόμο στη Νότιγχαμ Φόρεστ (vid)

Η Νότιγχαμ Φόρεστ νίκησε με 1-0 την Πόρτο και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Europa League, με την φάση του 8ου λεπτού και της αποβολής του Μπέντναρεκ να παίζει σημαντικό ρόλο, αλλάζοντας από πολύ νωρίς τις αριθμητικές ισορροπίες υπέρ των Βρετανών...

Συγκεκριμένα, στο πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα στο Σίτι Γκράουντ ο Πολωνός αμυντικός των Δράκων βρήκε με τις τάπες απρόσεκτα τον Γουντ στο κέντρο του γηπέδου, με τον Ολλανδό διαιτητή Ντάνι Μάκελι να βγάζει την κόκκινη κάρτα μετά από παρέμβαση του VARίστα Ιβάν Μπέμπεκ και on-field review το οποίο έκανε.

Η απόφαση του Μάκελι αναμφίβολα ήταν σημαντική όσον αφορά την τελική έκβαση του αγώνα και την υπόθεση πρόκριση, η οποία κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Μην ξεχνάμε, πως το πρώτο παιχνίδι στο Ντραγκάο είχε λήξει ισόπαλο (1-1) και η Νότιγχαμ Φόρεστ, ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη, έκανε τη διαφορά στον χθεσινό επαναληπτικό, παίζοντας με παίκτη παραπάνω για πάνω από 80' λεπτά, χάρη στο χρυσό γκολ του Γκιμπς Γουάιτ, ο οποίος έστειλε την ομάδα του σε ημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 42 χρόνια.

Να θυμίσουμε για την ιστορία πως ο Ντάνι Μάκελι που διαιτήτευσε στην χθεσινή ρεβάνς Νότιγχαμ Φόρεστ - Πόρτο, είναι ο διαιτητής που είχε σφυρίξει την 1η του Φλεβάρη το πολυσυζητημένο ντέρμπι μεταξύ ΑΕΚ-Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια στο οποίο η Ένωση είχε φρικτά παράπονα από τις αποφάσεις του Ολλανδού ρέφερι δημοσιοποιώντας τότε και ένα βίντεο με 21 λάθη αλλά και μια ανακοίνωση-καταγγελία για τη σχέση Μάκελι-Κλάτενμπεργκ.

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