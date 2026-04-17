Η πρόθεση της Πάρμα για Στρεφέτσα, τι τρέχει με Καριόν στον Άρη, η νέα αποτυχία Αυγενάκη. Πολλά μποφόρ οι Φήμες.

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

*Οι μάνατζερ του Ρενάτο Σάντσες σκέφτονται το μέλλον του πελάτη τους, που αγωνίζεται δανεικός στον Παναθηναϊκό από την Παρί Σεν Ζερμέν. Ο 29χρονος άσος δεν υπολογίζεται στο πλάνο του Λουίς Ενρίκε για την επόμενη σεζόν και η διοίκηση των Γάλλων θα επιθυμούσε μια συμβιβαστική λύση, που θα εξοικονομούσε χρήματα. Κατ' ουσίαν οι μάνατζερ του Ρενάτο έχουν την ευχέρεια να διαπραγματευτούν για τον πελάτη τους ως ελεύθερο. Η Παρί τον παραχωρεί χωρίς αντίτιμο, αλλά η ομάδα που θα τον κλείσει θα πληρώσει εξ ολοκλήρου τη συμφωνημένη αμοιβή. Όχι όπως συνέβη φέτος με τον Παναθηναϊκό, που κάλυψε ένα μικρό μέρος των αποδοχών του Ρενάτο Σάντσες. (LIVE SPORT)

*Ο Λευτέρης Αυγενάκης προσπάθησε να βρει υποψήφιο ικανό να ανατρέψει τη διοίκηση Τζώρτζογλου στην ΕΠΣ Ηρακλείου. Απέτυχε όμως με κρότο, όπως είχε αποτύχει και ως υφυπουργός Αθλητισμού. (LIVE SPORT)

*Χίλια δυο κακόβουλα σενάρια είχαν γραφτεί για τους διαιτητές των ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής των play offs 1-4. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο, η τοξικότητα σε ό,τι αφορά τους αγώνες αρχίζει με τον ορισμό των διαιτητών. Κι αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. (LIVE SPORT)

*Κάποιοι παίκτες έχουν ένα μικρό προβάδισμα για τις θέσεις που μένουν ανοιχτές στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού, ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ο Τσικίνιο αυτή τη στιγμή έχει προβάδισμα αντί του Γιαζίτσι για τη θέση πίσω από τον Ελ Κααμπί, όπως και ο Λορέντζο Σιπιόνι για να βρεθεί δίπλα στον Σαντιάγκο Έσε. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα μια θέση στα εξτρέμ, με τον Αντρέ Λουίς να έχει πολλές πιθανότητες. (LIVE SPORT)

*Ο Σαντιάγκο Έσε βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο της Μποταφόγκο. Σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους, ο Αργεντινός χαφ αποτελεί μια περίπτωση που είχς απασχολήσει την ομάδα και στο παρελθόν. Βέβαια, ο Έσε δεν πήρε το αεροπλάνο για Ελλάδα πριν από τρία καλοκαίρια, ώστε να επιστρέψει στη Λατινική Αμερική. Αν φύγει κάποια στιγμή για τον Ολυμπιακό, θα φύγει με προορισμό ένα τοπ ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Το όνομά του έχει συνδεθεί με ομάδες όπως Ατλέτικο Μαδρίτης, Λεβερκούζεν, Γιουβέντους και άλλες. (ΦΩΣ)

*Στην Ιταλία το παραδέχονται εμμέσως ότι η Πάρμα θα επιδιώξει να κρατήσει τον Γκαμπριέλ Στρεφέτσα με τη μορφή δανεισμού έως το καλοκαίρι του 2027. Τονίζουν ότι ο ιταλικός σύλλογος δεν έχει σκοπό να βγάλει από τα ταμεία του πολλά εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει από τον Ολυμπιακό. Οπότε θα επιχειρήσει να τον ζητήσει δανεικό, ελπίζοντας ουσιαστικά σε ένα... θαύμα. (ΦΩΣ)

*Μια θέση ανάμεσα στον Τάσο Μπακασέτα και τον Ρενάτο Σάντσες... παίζεται για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι των «αιωνίων», καθώς θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η παρουσία του Τσιριβέγια στο «έξι». Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έχει πάρει τις οριστικές του αποφάσεις, ωστόσο ο αρχηγός του «τριφυλλιού» και της ΕΘνικής ομάδας έχει το ξεκάθαρο προβάδισμα για να βρεθεί στο βασικό σχήμα. (SPORTDAY)

*Ο Καλοσκάμης δεν έχει εγκαταλείψει την ιδέα της Ιταλίας για την επόμενη μέρα της καριέρας του. Μετο πρόσφατο ταξίδι του το Πάσχα στη χώρα της πίτσας, όλοι άρχισαν να ψάχνουν τι και πώς για το μέλλον του στο καμπιονάτο. (SPORTDAY)

*Ο Καριόν είναι η προσωπική επιλογή του Ρέγιες για τον πάγκο του Άρη. Ο Ρούμπεν έπαθε σοκ με τη διαρροή, διότι θεωρούσε ότι μόνο εκείνος γνώριζε για τις συζητήσεις που έκανε με τον συμπατριώτη του. Μέχρι και... ΕΔΕ θα έκανε αν γνώριζε τι σημαίνει, για να μάθει πως διέρρευσε το μεγάλο μυστκό του. Δεν είναι μόνο ο Ρέγιες που ψάχνεται. Είναι και ο Καρυπίδης. Αν και στο περιβάλλον του Θόδωρου έχουν καταλήξει σε ένα συμπέρασμα: θεωρούν ότι θέμα βγήκε από τον τεχνικό διευθυντή του Άρη, για να δεσμεύσει τον εργοδότη του, που δύσκολα θα μπορούσε να απορρίψει έναν ανερχόμενο Ισπανό προπονητή. (SPORTDAY)