Σε δύο… μέτωπα ο Μουζακίτης: Από Τορίνο, μέχρι Ισπανία

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τον 19χρονο μέσο του Ολυμπιακού.

Κινητικότητα καταγράφεται γύρω από το όνομα του Χρήστου Μουζακίτη, με τον νεαρό μέσου του Ολυμπιακού να βρίσκεται σταθερά στο μικροσκόπιο ευρωπαϊκών συλλόγων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Tuttosport», ο εκπρόσωπος του 19χρονου ποδοσφαιριστή πραγματοποίησε πρόσφατα επίσκεψη στο προπονητικό κέντρο της Γιουβέντους στην Κοντινάσα.

Το ίδιο ρεπορτάζ σημειώνει πως κατά την παρουσία του εκεί είχε συνάντηση με τον Τζόρτζιο Κιελίνι, ο οποίος μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας έχει αναλάβει διοικητικό ρόλο στη «βέκια σινιόρα», εκεί όπου καθήκοντα τεχνικού διευθυντή έχει ο άλλοτε Πειραιώτης και πρώην αρχισκάουτερ του Ολυμπιακού, Φρανσουά Μοντεστό.

Η ιταλική ομάδα παρουσιάζεται να μην παρακολουθεί απλώς επιφανειακά την περίπτωση του Μουζακίτη, αλλά να έχει προχωρήσει σε πιο ουσιαστική αξιολόγηση του προφίλ του.

Άλλωστε, όπως τονίζεται, οι άνθρωποι της Γιουβέντους θεωρούν τον νεαρό διεθνή μέσο ως ένα από τα πιο υποσχόμενα πρότζεκτ της ηλικίας του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο,

Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον για τον Μουζακίτη δεν περιορίζεται στα σύνορα της Ιταλίας.

Αντιθέτως, η περίπτωσή του έχει ήδη «ανοίξει» και στην ισπανική αγορά, όπου αρκετοί σύλλογοι της La Liga έχουν αρχίσει να συλλέγουν πληροφορίες και να εξετάζουν τα δεδομένα μιας πιθανής μελλοντικής κίνησης.

Το γεγονός ότι πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με έντονη παρουσία σε υψηλό επίπεδο, τον καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό για ομάδες από τη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου που επενδύουν σε ταλέντα με προοπτική.