«Σφαλιάρα» στη Θέλτα και... ανάσα η Οβιέδο!

Μετά τη Ρεάλ Σοσιεδάδ και την Μπέτις, ούτε η Θέλτα πήρε νίκη πεντάδας που θα οδηγήσει στο επόμενο Champions League!

Την έκπληξη της 31ης αγωνιστικής στη La Liga έκανε η Ρεάλ Οβιέδο, η οποία, αν και ουραγός, επικράτησε 3-0 στο «Μπαλαΐδος» και... ξεκόλλησε από την τελευταία θέση!

Παράλληλα, η παρέα του Σάντι Καθόρλα δεν επέτρεψε στη Θέλτα να αυξήσει τη συγκομιδή της, στην προσπάθεια που καταβάλλει για ένα ευρωπαϊκό «εισιτήριο». Πλέον, μια νίκη της Χετάφε επί της Λεβάντε (13/4, 22:00) μπορεί να τις φέρει... αγκαλιά στην 6η θέση.

Μόλις στο 4', ο Ρέινα πέτυχε το 0-1 και έπειτα ανέλαβε δράση ο κορυφαίος του γηπέδου, Βίνιας, με δυο γκολ στο 45' και το 57', ενώ ο Εσκαντέλ κατέβασε... ρολά στο τέρμα. Η εικόνα του ματς φαίνεται ισορροπημένη, η Θέλτα είχε κατοχή 68-32%, αλλά όχι την ουσία.