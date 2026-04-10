Μετά την Αγγλία, η Ισπανία!

Η UEFA χαρίζει δύο έξτρα εισιτήρια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της σεζόν 2026-27. Μετά την αγγλική Premier League, η ισπανική La Liga «αγγίζει» αυτή την επιτυχία και δίνει ελπίδα σε Μπέτις, Θέλτα, Ρεάλ Σοσιεδάδ και Χετάφε που ερίζουν για την 5η θέση.
Τη δεδομένη στιγμή, η Ισπανία έχει συγκεντρώσει 20.906 βαθμούς (68%) έναντι 20.285 της Γερμανίας (29%) που είδε την Μπάγερν Μονάχου και τη Φράιμπουργκ να παίρνουν σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης απέναντι σε Ρεάλ Μαδρίτης και Θέλτα, αντίστοιχα.
🚨 To Secure an Extra Champions League spot:— Football Rankings (@FootRankings) April 10, 2026
🏴 England - ✅
🇪🇸 Spain - 68%
🇩🇪 Germany - 29%
🇵🇹 Portugal - 3%
✅ Top 2 nations will secure an extra Champions League spots!
(% per @LukaszBoz) pic.twitter.com/yAS1qFFxoQ