Μετά την Αγγλία, η Ισπανία!

Η La Liga φαίνεται ότι θα είναι το δεύτερο πρωτάθλημα με πέντε συλλόγους στη νέα League Phase του Champions League.

Η UEFA χαρίζει δύο έξτρα εισιτήρια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της σεζόν 2026-27. Μετά την αγγλική Premier League, η ισπανική La Liga «αγγίζει» αυτή την επιτυχία και δίνει ελπίδα σε Μπέτις, Θέλτα, Ρεάλ Σοσιεδάδ και Χετάφε που ερίζουν για την 5η θέση.

Τη δεδομένη στιγμή, η Ισπανία έχει συγκεντρώσει 20.906 βαθμούς (68%) έναντι 20.285 της Γερμανίας (29%) που είδε την Μπάγερν Μονάχου και τη Φράιμπουργκ να παίρνουν σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης απέναντι σε Ρεάλ Μαδρίτης και Θέλτα, αντίστοιχα.