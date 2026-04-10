Βάσεις πρόκρισης για Πάλας, Μάιντς, Σαχτάρ

Η Κρίσταλ Πάλας διέλυσε με 3-0 την Φιορεντίνα και έκανε σημαντικό βήμα για τα ημιτελικά του Conference League, όπως και η Μάιντς που επιβλήθηκε με 2-0 της Στρασμπούρ. Με το ένα πόδι στους «4» η Σαχτάρ.

Είχε συνηθίσει να πηγαίνει στον τελικό της διοργάνωσης και να χάνει η Φιορεντίνα, φέτος φαίνεται ότι αυτό δεν θα συμβεί. Πολύ απλά γιατί έχασε με 3-0 από την Πάλας στο Selhurst Park και χρειάζεται ένα «θαύμα» για να ανατρέψει την κατάσταση. Στο 24’ ο Ματετά έκανε το 1-0 και στο 31’ ι Μίτσελ διαπλασίασε τα γκολ της ομάδας του Όλιβερ Γκλάσνερ, Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε στο 90’ Ισμαΐλα Σαρ.

«Καθαρό» προβάδισμα πρόκρισης πήρε η Μάιντς με το 2-0 κόντρα στην Στρασμπούρ. Οι Γερμανοί βρήκαν δύο γκολ στο πρώτο 20λεπτο με τους Σανό και Πος και κράτησαν το σκορ αφού στην καλύτερη ευκαιρία τους οι Γάλλοι είχαν δοκάρι με τον Μπάρκο. Με νίκη 3-0 με τρία γκολ στο φινάλε [Πεντρίνιο, Άλισον 2] η Σαχτάρ Ντόνετσκ αποχαιρέτισε τον Μιρτσέα Λουτσέσκου και είναι το φαβορί για τα ημιτελικά.