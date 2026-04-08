ΠΑΟΚ: Συνεχίζεται η προετοιμασία με τέσσερις απουσίες

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του με τις γνωστές τέσσερις απουσίες ενόψει του επερχόμενου ντέρμπι με την ΑΕΚ (19/4 18:00) - Τα νεότερα των Κένι, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς και Ντεσπόντοφ.

Με πρωϊνή προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία συνεχίστηκε η «ασπρόμαυρη» προετοιμασία, εν τη απουσία του Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος παραμένει στο Βουκουρέστι, περνώντας δύσκολες ώρες, μετά την απώλεια του πατέρα του, Μιρτσέα.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, ακολούθησε παιχνίδι κατοχής και στο τελευταίο κομμάτι διεξήχθη τουρνουά.

Στο μέτωπο των τραυματιών, οι Σουαλιό Μεϊτέ και Τζόντζο Κένι δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο, ενώ οι Κίριλ Ντεσπόντοφ και Αντρίγια Ζίβκοβιτς υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Την Πέμπτη (09.04) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00.